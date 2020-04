Buscan retomar la práctica del Golf mediante una carta de protocolo de seguridad

Dentro de la carta están incluidos los aspectos básicos del deporte, que define de esta forma al Golf como una práctica que no pone en riesgo de contagio a ningún jugador, siguiendo una serie de puntos que explican esto, como por ejemplo la practica en espacios abiertos, en donde no se existe contacto físico alguno, también que el equipamiento individual y las pelotas no se comparten de ninguna forma con contrincantes y terceros.

Expone además, las medidas que se tomaron en otros países de Europa y Estados unidos con respecto a este deporte, quienes abrieron o están abriendo sus campos y que consideran además al Golf como sumamente beneficioso para la salud física y mental. cuestión que también está empezando a verse en países vecinos

como Paraguay y Chile; destacando también la cantidad de jugadores matriculados que existen en los diferentes clubes del país, que ascienden a 50.000 a lo largo de 108 municipios, de 22 provincias

argentinas.

Aquí la carta completa:

CARTA A MATIAS LAMMENS