Carlos Caserio, al Directorio del Banco Nación

En el ambiente de la política local nadie dudaba de que el exsenador Carlos Caserio ocuparía algún cargo en el Gobierno nacional. En las últimas horas trascendió que el dirigente de Villa Carlos Paz ocupará un lugar en el directorio del Banco Nación. Si bien falta la oficialización, que con las idas y vueltas que existen en la Casa Rosada no es un dato menor, una fuente cercana al exsenador y otra nacional confirmaron a La Voz que “Carlitos”, como le dice el presidente Alberto Fernández, tendrá un lugar en el Gobierno nacional.

Tras algún tiempo sin contactos, luego de las elecciones legislativas, el 18 de enero pasado, el Presidente convocó a Caserio a un almuerzo en la Casa Rosada. En ese encuentro a solas, según un allegado al dirigente bonaerense radicado en Punilla desde hace más 35 años, Alberto Fernández le pidió que fuera a Buenos Aires para trabajar con él. En aquel encuentro que duró más de dos horas, en el cual en un momento también participó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hoy uno de los brazos derechos político del Presidente, se barajaron varios cargos, entre ellos, el directorio del Banco Nación.

Caserio habría pedido un tiempo para analizar la cuestión. Finalmente, la semana pasada, el exsenador aceptó la silla en el directorio del Nación. La oficialización de la designación se conocería esta semana. Caserio fue el primer dirigente histórico del PJ cordobés que en 2019, en plena campaña electoral, decidió apoyar a la fórmula del Frente de Todos que integraban Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El entonces senador, que era el titular del PJ provincial y presidía el bloque peronista en el Senado, en reemplaza del renunciante Miguel Pichetto, no estuvo de acuerdo con la estrategia de planteó el gobernador Juan Schiaretti de ser “prescindente” en la pulseada por el poder nacional y se sumó al Frente de Todos. Desde entonces, Caserio se convirtió en el referente en Córdoba del Presidente de la Nación. Alberto Fernández lo recibió cuatro veces el año pasado. Pese a que el resultado en Córdoba del Frente de Todos no fue el esperado en las elecciones legislativas –campaña en la cual no participó el Presidente– distintas fuentes de la Casa Rosada solían decir que Alberto Fernández tenía en agenda a Caserio para algún cargo nacional.

El arribo de Caserio al Banco Nación tiene un objetivo político. Desde el cargo de director del organismo podrá recorrer la provincia y el país, siendo uno de los armadores del albertismo.