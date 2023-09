Caso Silvina Luna: Fernando Burlando pidió la detención de Aníbal Lotocki

La triste muerte de Silvina Luna continúa rondando a los medios de comunicación, y el pedido de justicia resuena cada vez con mayor fuerza. Durante el programa LAM, Ángel De Brito confirmó que el abogado de la modelo, Fernando Burlando, pidió la detención de Aníbal Lotocki por el caso de la ex Gran Hermano.

Cabe recordar que la modelo argentina falleció el pasado 31 de agosto a la edad de 43 años en el Hospital Italiano, donde estaba internada desde el 13 de junio. La artista sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el polémico doctor en el año 2011.

En el ciclo televisivo, el conductor de LAM dio detalles de la solicitud del letrado: “Como querellante solicita implementación de medida cautelar de carácter personal para garantizar los fines del proceso y la aplicación, se ordene detención y prisión preventiva”, indicó De Brito. “Calculo que Burlando pide esto para no entorpecer más la causa de lo que ya está, y por otro lado por el peligro de fuga también, porque todos decían ‘este se va a ir en cualquier momento’”, dijo.

Por su parte, Marcela Feudale expresó: “Burlando decía que van a tratar de buscar y que van a presentar incluso algunos casos como tentativa de homicidio, que él piensa que de alguna manera van a entrar a la Justicia con algo de lo que tienen para presentar”. A lo que De Brito respondió: “Lo que se pide con la presentación es asegurar la comparecencia del imputado, o evitar el entorpecimiento de la investigación. Puede ser pedida en cualquier estado del proceso”.

El pedido de justicia por Silvina Luna y otras víctimas de Lotocki

Este miércoles, diversas personalidades del mundo del espectáculo se reunieron en la sala Olga Berg de la Asociación Argentina de Actores y Actrices para elevar un pedido de justicia por Silvina Luna y otros famosos, a causa de esta misma problemática.

Durante la conferencia, los damnificados puntualizaron las consecuencias en su salud provocadas tras haberse atendido con el profesional que practicaba cirugías estéticas. “Nos estamos muriendo. Siento eso minuto a minuto”, aseguró Raphael Dufort, uno de los pacientes que lo había denunciado en Uruguay y ahora lo hizo en la Argentina.

“Hay chicas que no se animan a hablar por miedo. Hay que tratar de que cumpla la condena que corresponde a este médico, si se le puede llamar así”, comentó Canela Devoto, una influencer que también lo había denunciado.

Otra de las personas que habló en aquel evento fue Pamela Sosa, quien fue pareja del médico pero a la vez, su víctima: “Quiero mandar un mensaje sobre los cuerpos, eso perfecto que nos presiona a tener esto, los mejores glúteos. Me operé cuando tenía 20 años. Yo no me quería. Me tendría que haber mandado a mi casa, pero a este hombre lo único que le importaba era llenarse el bolsillo de dinero”, remarcó.

Gabriela Trenchi, quien fue otra de las afectadas por Lotocki, dijo: “Somos varios: a Cristian Zárate le hizo una carnicería. Hay más víctimas que no sabemos. Nos estamos muriendo de a poco”, sostuvo e hizo un pedido contundente. “Que vaya preso”, lanzó.