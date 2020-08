Caso Solange: El COE Central lamenta la situación, pero defiende los protocolos de ingreso

“Es una situación muy triste, que lamentamos profundamente. Pero estamos en el marco de una pandemia y como provincia tenemos que respetar un protocolo de ingreso en el que se exigen requisitos para el cuidado de todos los cordobeses. Y el fundamental es un hisopado negativo, porque es lo que nos da garantías a todos de que esa persona que ingresa no va a generar un brote, más enfermos e, incluso, muertes”.

Con estas palabras, Claudio Vignetta, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), intentó dar una respuesta institucional al dolor de Pablo Musse, papá de Solange Musse, quien murió luego de estar enferma de cáncer en un estadio avanzado, y a quien el fin de semana pasado el hombre quiso visitar, en un viaje que emprendió junto a su cuñada desde Neuquén. Musse no pudo llegar a Alta Gracia porque en los controles limítrofes provinciales no presentó el hisopado negativo, argumentando que no lo había podido costear, y dio positivo en dos tests rápido. Sin descansar, y escoltado, Pablo regresó a Neuquén. Y allí recibió la noticia, este viernes, de la muerte de Solange, de quien no se pudo despedir.

“En este caso, atendimos la situación humanitaria: decidimos hacer algo extraordinario frente a la falta de cumplimiento del hisopado negativo. Decidimos hacer un test rápido, si daba negativo, el señor iba a poder ingresar. Dio positivo y lo repetimos, para estar seguros y volvió a dar positivo. Con este indicio, como provincia tenemos que extremar los recaudos y dar cumplimiento a la norma”, explicó Vignetta.

Vignetta dijo que no es cierto que el protocolo de ingreso no tiene excepciones. “En todas las situaciones especiales humanitarias siempre hemos permitido el ingreso si se confirman test rápidos negativos”, enfatizó.

Musse venía de Plottier, una ciudad con circulación activa del virus. Esto y el doble positivo en los tests rápidos hicieron que la decisión del puesto limítrofe estuviera justificada y de acuerdo a los protocolos, defendió Vignetta.

Todos los días se analizan casos de excepción, contó. Con este criterio de permitir el ingreso con test rápidos negativos, si no se cumple con el hisopado.

“Es muy lamentable la situación, pero hubiera sido más fácil si venía cumpliendo las normas, con el hisopado negativo. Esta no es una medida exclusiva de Córdoba, lo exigen también Santa Fe, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, una gran cantidad de provincias”, consideró el funcionario.

Musse aseguró que el COE de Alta Gracia lo había habilitado a venir y que el COE de Huinca Renancó desestimó ese permiso.

“Los únicos autorizados para dar ingreso a la Provincia son los funcionarios del COE Central”, aseguró Vignetta.

Según dijeron desde el COE, lo que presentó Musse no fue una habilitación de COE sino la planilla nacional de Migraciones en el que se solicitaba un regreso a casa para la acompañante con quien viajaba Musse. Eso no obsta el requisito del hisopado negativo, en el protocolo de Córdoba, aclararon desde el COE.

Incluso, aseguran, desde el COE de Alta Gracia informaron que se comunicaron con Musse por teléfono para decirle que antes de salir se haga el análisis porque sino no podría ingresar a la provincia. No se condice esto con lo que relató siempre Musse.

“Para ingresar a Córdoba hay que hacer el formulario web con la solicitud de ingreso, que impacta en el sistema del COE. Y venir con el hisopado negativo. Si se hacen los trámites como corresponde, no hay problemas para el ingreso. Y si hay situaciones excepcionales, de esta manera llegan rápidamente a conocimiento del COE y se pueden plantear las mejores soluciones”, plantearon.