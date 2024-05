Con una tierna foto, Ulises Bueno blanqueó el romance con su nueva novia

Tras algunos rumores de romance con la actriz Sabrina Rojas, Ulises Bueno decidió blanquear su nuevo romance. El cuartetero sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una romántica foto con una muchacha.

Con la frase “definición de felicidad”, Ulises presentó a su nueva novia en Instagram. Además, musicalizó la foto con una romántica canción. Las especulaciones no tardaron en aparecer y fue la panelista de chimentos, Marcia Frisciotti, quien reveló la identidad de la joven.

“¿Quién es la novia de Ulises Bueno? Me cuentan que se llama Belén, trabajaría en un bar de Carlos Paz, de perfil súper bajo y trabajadora. Parecería ser que la conoció en el verano en un bar, después de él haber ido a ver la obra de Paula y Pedro…”, detalló la periodista sobre la pareja del cantante.

La panelista de Empezar el Día compartió otra foto de Ulises Bueno y su novia Belén a los besos y reflexionó sobre las nuevas relaciones que comenzaron Ulises, por un lado, y, por otro, Rocío Pardo. “Mientras Rocío Pardo habla sobre su relación con Cabré, su ex, Ulises Bueno ¡a full con su nueva novia!”, sumó la periodista en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que hace un tiempo atrás, la mamá de Ulises Bueno, Beatriz Olave, había hablado de Sabrina Rojas a raíz de la supuesta relación que mantenían: “La quiero mucho a ella. La amo desde el día que la vi, la seguí siempre”. “Tuvo su pareja, hermosos hijos, y bueno, si algún día me tocara como nuera la aceptaría perfectamente”, dijo la mujer, en presencia de la actriz.

“La quiero, yo te amo de toda la vida, es un placer conocerte”, le expuso Sabrina y en ese momento habló del trabajo que encararía junto al cantante. “En breve vamos a estar filmando un video con Ulises, he sido convocada, me lo merecía de lo cholula que soy de tu hijo”, contó delante de la madre del artista.

“Es tan bella que puede estar en cualquier lado. Yo no me meto en la vida de mi hijo”, reconoció al ser consultada sobre la posible relación que podría mantener el cantante con la actriz y comentó: “la quiere mucho Ulises. Que se dé, yo no tengo la culpa. Ojalá tenga suerte porque Ulises está solo. Lo veo perfecto, está inmaculado”.

Sin embargo, la actriz desmintió los rumores de haber vivido un affaire con el hermano de el Potro Rodrigo.