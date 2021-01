Malagueño: Los vecinos siguen en defensa del camino y presentarán un recurso de amparo

El próximo 2 de febrero habrá una audiencia pública en la cual se expondrán los argumentos de las partes involucradas en el conflicto del posible cierre del camino provincial S- 514. Tramo que conecta a la ciudad de Malagueño con Falda del Carmen.

Recordemos que, por un lado, vecinos autoconvocados se oponen a la intervención del mismo por parte de la empresa Holcim, sosteniendo que es un camino muy transitado pero, además, con alto valor patrimonial. Por el otro, desde la multinacional aseguran que dicho tramo no cuenta con ese valor histórico al que aluden los vecinos y que tienen pruebas de ello.

La intención de la fábrica de cemento, es explotar las rocas que hay en el sector, y aseguran que si el camino se cierra es por “seguridad de los vecinos” ya que el mismo se ubica entre dos canteras, lo que es tóxico para la salud de los vecinos. No obstante, también afirmaron que el mismo tendría otra via y no dejaría aislada a la población.

RESUMEN dialogó nuevamente con René Sanchez, representante de los vecinos autoconvocados, quien contó que el próximo sábado en horas de la tarde harán una caminata en defensa del camino; confirmando, de esta manera, que seguirán en su lucha de obstaculizar la toma del camino por parte de Holcim.

“Desde “Holcim sigue negando la reseña histórica pero nosotros sabemos que Brochero no pudo haber pasado por otro camino que no sea ese. Vamos a seguir oponiéndonos a la posesión de esta multinacional”, aseguró Sanchez quien también se refirió al limitado acceso que los vecinos tienen de poder participar de la audiencia del dia 2. “Tenes que ser nivel 2 de ciudadano digital, le ponen trabas a los vecinos para acceder virtualmente, por eso vamos a presentar un recurso de amparo y queremos llegar hasta la legislatura”, afirmó.

Los vecinos prevén además, colocaran la figura del Cura Gaucho en el tramo de la doscusion. Obra realizada que ya estaría siendo realizada por el artista Julio Incardona.