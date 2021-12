Se aproxima la disputa por la Copa Argentina y esta vez hay participación local. El Club Atlético Talleres jugará contra el Xeneize en Santiago del Estero. En la víspera de uno de los acontecimientos más importantes del fútbol cordobés, Todo Pasa dialogó con José Daniel Valencia, el “Tata”, uno de los mediocampistas más importantes que pasó por el club, quien a sus 66 años, viajará junto con otras figuras del equipo para presenciar la final. “Empecé la semana con mucha ansiedad. Antes cuando llegaban estos momentos no me ponía nervioso porque era actor y hoy me pongo así estando afuera, no sabía que se vivía así”, declaró el ex futbolista.

Valencia fue uno de los protagonistas de la final del ‘77 ante Independiente. Cuando habló sobre su carrera, afirmó que siempre fue una persona muy tranquila: “no me importaba con quien jugaba, me gusta jugar a la pelota no al fútbol”. En torno al ofrecimiento del club y la dirigencia de ofrecer un colectivo para que jugadores históricos viajen a ser testigos directos de este partido, Daniel expresó: “Es un reconocimiento muy lindo de parte de Andrés Fassi y su comisión para que nosotros de alguna manera podamos ir a ver un partido tan importante. Le agradecemos al club, no he visto que lo hagan en otros clubes. Está llegando a una final, está segundo en la Liga. Creo que es magnífico lo que está haciendo Talleres, en todos los niveles. El club tiene un complejo de alto rendimiento muy parecido a los de Europa”.

A manera de cierre, el “Tata” hizo un especial reconocimiento a la hinchada de Talleres y a la pasión que tienen adeptos al club. “Cada día los quiero más, nosotros somos lo que somos gracias a ellos, porque ellos son los que pagan la entrada para ir al estadio. Talleres tiene una buena estructura y se está trabajando con mucha seriedad y responsabilidad. Ojalá se nos dé, porque ellos se lo merecen”.