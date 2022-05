Denuncian irregularidades en las elecciones vecinales en Villa Oviedo

Durante el sábado 7 de mayo, hubo elecciones en Barrio Villa Oviedo, las cuales fueron muy ajustadas. Sin embargo, días después, se presentó un reclamo por parte de dos de los tres candidatos a presidente vecinal, quienes se reunieron para reclamar por ciertos hechos que no respetaron la veda electoral. Si bien el acto eleccionario se desarrolló correctamente, lo que ambos denuncian es que previo a ello, hubo empleados municipales reparando espacios cercanos al centro de votación, lo cual podría ser interpretado como una posible ayuda de campaña a la actual presidenta del centro, Vilma Bordón.

Luis López, uno de los candidatos a presidente vecinal, dialogó con Todo Pasa para expresar su percepción del día sábado. “Primero quiero felicitar a la gente por haberse molestado en ir a votar, también felicito a la gente de la municipalidad. Fue una fiesta democrática linda. Pero dos días antes de la elección, se presentó Pablo Ortiz a dejar bonita la parte donde se iba a votar, a podar árboles y a pintar los cordones. Yo lo que me pregunto es quién lo mandó a él a sacarse la foto con la presidenta. A nosotros ni siquiera nos saludó. Se hizo todo cerca del colegio, y para el otro lado, nada, estamos tapados en yuyos. No necesitamos a gente de afuera que nos venga a decir que hacer. Estamos bien capacitados”, relató López. Faltando 15 minutos para la votación, el candidato declaró que todavía había gente de la municipalidad trabajando en el colegio.

Sin embargo, el problema no terminó allí. Luis López comentó que recibió una llamada de un vecino solicitando urgente su presencia, pues por el barrio circulaba andaba una camioneta con dos personas, entregando sobres a los residentes. “El día miércoles iremos al concejo con la candidata de la lista 3 con todas las pruebas y fotos. De acuerdo a lo que nos digan allí, vamos por la anulación de las elecciones”. López, quien quedó segundo tras la elección, agregó que recibió una llamada del mismísimo Agustín Saieg, quien lo felicitó a él y a Viviana Míguez, candidata de la lista 3, por la transparencia en el acto eleccionario.

Por su parte, Míguez contó que el Director de Relaciones Institucionales los invitó a ambos a las oficinas del municipio para dialogar con el intendente sobre la situación. “Iba a ser muy ajustada la elección, ya lo sabíamos. Teníamos mil ojos afuera, lo hicimos a pulmón. Es un fraude lo que hemos vivido afuera, el manejo sucio. Lo veo como una falta de respeto hacia el vecino. Los partidos políticos no pueden manejar los centros. Tenemos pruebas, un escrito firmado por los votantes. El escrito está avalado por nuestro abogado. Queremos que se impugne esta elección y se vuelva a realizar, con todo el respeto que corresponde. Es un año electoral muy fuerte. Sabíamos que íbamos a ser reelecta Vilma Bordón por el apoyo del secretario. Se hicieron cosas que no se debieron hacer. Queremos que se trabaje en todo el barrio, que no se hagan lavadas de cara sino obras importantes, queremos una solución, queremos respeto”.

Lo que ambos candidatos denuncian es que Pablo Ortiz, Secretario de Servicios Públicos, se presentó en plena veda electoral a hacer reparaciones en el barrio. Durante la reunión con el intendente Marcos Torres, éste les comentó a ambos que presenten a primera hora las pruebas y el escrito mañana en el Concejo, donde se analizarán los pasos a seguir para llegar a la resolución de este hecho.