“Después de 60 días me toco salir y la realidad fue dura, la ciudad estaba cambiada”

Agustín, oriundo de Alta Gracia, hace más de cinco años se encuentra viviendo en Estados Unidos, precisamente en el estado de Nueva York, gran epicentro de la pandemia en el país con más de 350.000 casos confirmados y más de 29.000 fallecidos. El país del norte tiene cifras parecidas a las de España y solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto más 21.000 personas.

En diálogo con RESUMEN, Agustín manifestó que allí el mayor caos comenzó a sentirse a mediados del mes de febrero cuando la noticia del Covid- 19 empezaba a cobrar fuerza en el país norteamericano. “Al principio acá nadie le dio mucha importancia, todo siguió normal, hasta el 10 de marzo cuando empezó a ser un caos. Recuerdo haber trabajado el último día, un sábado, desde ese momento empezaron a cerrarse la mayoría de los negocios, la ciudad ya estaba desbordada” agregó.

El joven actualmente vive en el condado de Queens, el distrito metropolitano más grande de los cinco que desde 1898 componen la ciudad de Nueva York. “Viví cerca de un hospital y las primeras tres semanas fueron realmente muy aterradoras, se escuchaba todo el tiempo las ambulancias, era todo un poco desconcertante porque no sabíamos que iba a pasar” añadió.

En cuanto a cómo viven los newyorkinos en época de pandemia afirmó: “Algunas personas decían que se contagiaba por medio del aire, otras que el virus estaba en los materiales, no queríamos abrir la ventanas, no queríamos salir. La verdad que se dijeron muchas cosas y eso nos preocupaba bastante”.

Agustín estuvo 60 días sin salir de su casa cumpliendo con una cuarentena que por voluntad decidió hacer. “Después me toco salir a hacer compras y la realidad fue dura, me encontré con una ciudad totalmente distinta, cambiada. Yo creo que esto hubiese sido menos caótico si se hubiese encarado de otra manera, haber entrado la ciudad en cuarentena totalmente” opinó e hizo referencia a la decisión del Gobierno argentino: “Eso es lo que yo rescato de Argentina, que no tuvieron tantos contagios porque se hizo una cuarentena obligatoria y la tuvieron que respetar. Aquí pusieron cuarentena, pero siempre fue más importante la economía”.

El joven afrontó momentos duros a causa del virus y confió a RESUMEN que le tocó despedir a personas conocidas, amigos, clientes, que lamentablemente perdieron la batalla contra este Covid-19. “Las personas llegaban a los hospitales en los últimos estados. A los médicos les tocaba decidir a quién salvar, a quien sacarle el respirador y a quien no. Realmente fue como se decía, no había donde colocar los cadáveres”, agregó en su testimonio.

“Hoy después de casi 3 meses, la ciudad no se puede dar de alta, pusieron tres fases y ni siquiera se ha activado la primera, recién esperamos que sea para el 8 de junio. Mucha gente perdió la vivienda, vive en la calle. Hay gente que pide comida” relató con respecto a la realidad social que están atravesando.

A su vez reconoció que el gobierno actuó de manera muy buena y ayudó a muchas personas pero se nota la devastación en la ciudad. “Por más que el gobierno ayude en estos tiempos, nunca se va a comparar lo que ganábamos y esto ha generado un gran cambio en nuestras vidas, nos ha tocado volver a empezar de cero y aprender a vivir a con lo mínimo y sobre todo valorar muchísimos más la familia” reflexionó Agustín en diálogo con RESUMEN.

Para finalizar, muy emocionado por su relato, Agustín contó que se sometió al test de Coronavirus y su resultado fue negativo. “Hoy después de tanto tiempo puedo decir que me sometí a dos test, el hisopado y el de sangre, y ambos dieron negativo. Fue algo muy duro pasar esto solo, pero siempre conté con el apoyo de mi familia y amigos que están en Alta Gracia” añadió el joven que desea que pronto “salga la vacuna y se pueda controlar el virus”.