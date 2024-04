Duilio Silva: “Desde 2011 no tengo diálogo con Facundo; mi acuerdo político es con Marcos Torres”

En una entrevista con el equipo del programa «Todo Pasa» de la FM 88.9, el concejal Duilio Silva, de Hacemos Unidos por Córdoba, abordó temas cruciales que, según su mirada, afectan a la comunidad de Alta Gracia y a toda Argentina. Silva destacó la importancia de escuchar a los vecinos y trabajar juntos para superar los desafíos sociales actuales.

El edil comenzó la conversación resaltando la complejidad del ámbito social, especialmente en estos tiempos difíciles para todos los argentinos. «Duele mucho la realidad que se vive, en lo personal no voy a negar que me terminó afectando. Los días de lluvia no podés dormir sabiendo lo que pasa la gente que más necesita», expresó el concejal, subrayando la necesidad de una oficina de desarrollo social activa y atenta a las necesidades de los ciudadanos.

Al hablar sobre su gestión en dicha oficina, Silva destacó que la dejó funcionando y enfatizó la importancia de continuar con las mejoras necesarias. «Todo lo bueno hay que continuarlo, y mejorar lo que esté mal», señaló. Además, compartió que sus proyectos nacen de experiencias personales y situaciones vividas con los vecinos, como el programa «Incluir Salud», que busca brindar acompañamiento en casos delicados.

El concejal también abordó su relación con otros líderes políticos, destacando que su enfoque siempre ha sido trabajar por el bien de la comunidad. Aunque reconoció diferencias pasadas con Facundo Torres, enfatizó la importancia de mirar hacia adelante y trabajar en conjunto. «El peronismo somos todos aquellos que lo sienten«, afirmó. Considera que fue un error haberse alejado del PJ “de donde nunca debería haberme ido” por aquellas diferencias, y aclara que “desde 2011 no tengo diálogo con Facundo. Mi acuerdo político es con Marcos Torres”.

Finalmente, el concejal reveló su aspiración de ser intendente de Alta Gracia en el futuro. Sin embargo, enfatizó que por ahora está enfocado en ser parte del equipo oficialista y en trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. «Voy a apoyar al ejecutivo, pero voy a dar la discusión si veo cosas en las que no coincido. Yo no voy a abandonar nunca ese sueño de ser intendente, pero entiendo que hay tiempos y hay momentos. Hoy formo parte de este equipo», aseguró.

En un contexto económico complicado, Silva expresó su preocupación por las prioridades del Estado, instando a centrarse en el desarrollo social. «Hoy el vecino, si no la está pasando bien, ¿de qué le sirve que realicemos obras enormes?», cuestionó, invitando a una reflexión colectiva sobre las verdaderas necesidades de la comunidad: “Al vecino le importa poco lo que pasa en el mundillo político; hoy necesitan políticos que estén en contacto con la realidad” concluyó.