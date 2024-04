«El 90% de la gente que presenta patologías es por el mal uso de la voz»

Durante la mañana de este martes, Eilyn Sosa quien es Fonoaudióloga, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», y en el marco del Día de la Voz, habló de esta fecha y qué hay que tener en cuenta para cuidarnos: «Se llegó al Día Mundial de la Voz porque un doctor (otorrinolaringólogo) de Brasil, empezó a hacer estudios y mostrar la importancia de prevenir patologías en la voz, y la atención temprana. Él luego de 4 años, empezó a mostrar los resultados de sus estudios y recién en el 2003, las asociaciones de muchos países comenzaron a acoplarse a este 16 de abril, para festejar en marcos de campañas de prevención y promoción del cuidado vocal».

«No tomamos conciencia de los cuidados de la voz, hacemos todo lo que no deberíamos hacer para cuidarla. La voz son cordones musculares que están dentro de nuestra laringe, y proviene de las vibraciones de las cuerdas vocales. No deja de ser parte de nuestro cuerpo, por lo que debemos cuidarlo como tal», dijo.

Además, la fonoaudióloga aclaró que «Siempre previamente, se debe consultar a un especialista para charlar la técnica vocal: el buen uso de la voz en determinados contextos. Primero se debe calentar y hacer movimientos articulares. Los malos hábitos a la larga traen consecuencias en nuestro cuerpo».

«No se consulta tanto por el tema de la voz, y cuando vienen lo hacen con una patología que se fue acumulando a lo largo del tiempo por no cuidarla (y puede ser peligroso). Ahí llegan para rehabilitar la voz. El 90% de la gente que tiene patologías es por el mal uso de la voz. Las patologías se sienten cuando cambia el timbre, el color, más ronca, más opaca, una opresión en la garganta; por lo que ahí es cuando hay que consultar», expresó.

En cuanto a los cuidados, Eilyn mencionó que «Hay que tomar mucha agua (2 litros por día), el mate o gaseosa no hidratan; y no carraspear. El café, alcohol y tabaco son factores predisponentes para las patologías de la voz, provocan una resequedad en los pliegues vocales; por lo que se recomienda no consumirlos en exceso. Tomar cosas muy calientes daña los pliegues vocales. Dormir cantidad de horas necesarias (8 horas por lo menos), y si es menos, que sea de calidad; y también llevar una alimentación sana. No hablar por teléfono en lugares ruidosos, y hablar lo mínimo e indispensable en ese tipo de lugares. Hay que tratar de mantener un tono neutral en todo momento».

Por otro lado, Sosa explicó que «Cuando nos damos cuenta de que tenemos la voz cansada, podemos hacer siestas o descansos vocales, que es no hablar por un tiempo: quizás dos, tres o cuatro horas; o depende de las sensaciones que tengamos. Los té con miel y jengibre, caramelos u otros remedios caseros sirven mucho para la voz. Cuando estamos enfermos o esforzamos mucho la voz, es recomendable hacer descansos vocales. Hay que tomar conciencia».

«Siempre que se sienta algo raro (cansancio o fatiga), son signos de alarma que nos llevan a pensar. La atención temprana nos puede salvar de un montón de cosas», finalizó.