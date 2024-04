«El autismo es un espectro que se presenta de diferentes maneras en cada persona»

Durante la mañana de este martes, Romina Zejdlik de la Fundación Por la Inclusión Plena, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», y en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, habló de la importancia de esta fecha: «El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo fue designado por la ONU en el 2007, justamente para generar conciencia y reflexionar sobre la importancia de un diagnóstico precoz y una intervención temprana. También para fomentar la inclusión de las personas dentro del espectro del autismo como también es necesario apuntar a la inclusión de todas las diversidades que nos habitan en este mundo».

«El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se presenta con características en dos áreas: dificultades en la socialización y comunicación; y con patrones repetitivos y restringidos en la conducta. Además, es importante hablar de los desafíos de la persona dentro del espectro que puede ser sensibilidad a diferentes sentidos. Entre el 70 y 90% de las personas con autismo presentan desafíos sensoriales», dijo.

Además, la altagraciense mencionó que «Es un espectro que se presenta de diferentes maneras en cada persona, y hay gente que no entiende que una persona adulta puede tener autismo. No está restringido solamente a los niños y varones, hay muchos que reciben su diagnóstico en la adultez. No es una moda ni alguien va a hacer marketing con eso».

Por su parte, Romina aclaró que «Hay muchas líneas y teorías dentro del autismo. Los padres de niños usan el color azul, que hace referencia que los mayores casos son en niños varones, pero ahora hay muchas más mujeres. Por otro lado, el rompecabezas es porque es un concepto negativo de una pieza que falta. La comunidad adulta autista usa el signo del infinito dorado o multicolor porque se puede dar en una gran diversidad. Pero hay que respetar cómo los autistas eligen ser representados».

En cuanto a las señales que hay que tener en cuenta, expresó que «En un niño se van a encontrar diferentes características: dificultades para comunicarse, no te mira a los ojos, se aísla, no responde al llamado, caminar en puntas de pie, jugar con objetos y no con juguetes, entre otras. Lo ideal es hacer una consulta con un equipo interdisciplinario, que emitan un informe presuntivo pero el diagnóstico lo tiene que hacer un neurólogo o un psiquiatra. Hay que ver a la persona en su forma integral. En la persona adulta: pasó por episodios difíciles, sentir que no encaja, costó mucho socializar, ansiedad, entre otras».

«En la fundación, venimos realizando 2 proyectos que colocan pictogramas en las instituciones escolares y en la ciudad. Son apoyos visuales que permiten la comprensión de las personas dentro del espectro y de otras capacidades. Colocamos 3 en Alta Gracia y 3 en escuelas; donde se expandieron en todo el país. También brindamos capacitaciones: el 13 de abril va a ser gratuita sobre autismo, mitos y estrategias de intervención; y se puede acceder al certificado con un costo mínimo. Todos los meses dictamos una. También volvimos a hacer la jornada rumbo a la escuela inclusiva. Tratamos de construir juntos una sociedad más inclusiva», finalizó.