El Cuartel de Bomberos de Potrero de Garay recibió una donación de parte de la comuna

El jueves 10 de febrero, el jefe de la comuna aledaña, donó la suma mencionada a los bomberos. «Son fondos comunales, gracias al aporte de los vecinos» relató Martínez a RESUMEN.

«Este fondo se suma a una ayuda más a dicho cuartel. Esta gestión apoya el crecimiento de nuestras instituciones. Gracias al aporte del vecino, podemos seguir creciendo» manifestaron desde la comuna en las redes sociales.

Por su parte, Carlos Merlo, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Potrero de Garay, contó a este medio que con ese dinero comenzarán con la compra de material para construir baños y vestuarios diferenciados-para hombres y mujeres-. «Se trata de un proyecto a mediano plazo. A lasrgo plazo queremos hacer los dormitorios para las guardias y calculamos que en dos años los tendremos«.

Merlo contó que en febrero-marzo del 2021 también recibieron fondos comunales y con ellos hormigonearon el piso del parque automotor.

El cuartel tiene once años y cuenta con 18 integrantes, de los cuales siete son mujeres y once son hombres. En recursos materiales, tienen un autobomba modelo ´86, un camión sisterna, dos pick up F100, una Amarok y una Renault Kangoo para traslado de personal.

«Con el aporte de los socios, de la comuna y fondos nacionales, vamos avanazando poco a poco» concluyó el bombero.