El handball de Alta Gracia For Export

El handball municipal se sabe y hemos dicho que está en constante crecimiento hace varios años ya. En lo deportivo dos finales consecutivas, la disputa del Torneo Nacional a fin de año. Y lo más importante es el gran crecimiento de los jugadores a lo largo de todos estos años.

Hace pocas semanas dábamos cuenta que dos de los principales jugadores que tiene el equipo de LH Masculina emprenderían su viaje hacia Europa, para tener su primera experiencia internacional.

Se trata de Pandy Falabella y Fabri Cantarini, que en el mes de agosto y luego de un largo viaje, se pondrán la camiseta del Club Ragusa, que milita en la segunda división de Italia.

Ambos jugadores que comenzaron su camino deportivo desde muy chicos y se conocen desde las categorías Menores, pasaron por los micrófonos de la 88.9 en el programa Resumen Deportivo, en el cual contaron un poco las expectativas que tienen en esta nueva experiencia.

Por el lado de Joaquín, «la verdad que no me había puesto a pensar en eso, pero la expectativa es ir a jugar al handball y dar el cien por ciento, voy a estar 24 horas haciendo eso. A partir de ahora pasa a ser mi trabajo básicamente, y el resto va a ir fluyendo.

En tanto que Fabri decía. «Las expectativas no es que tenga una certidumbre de lo que vaya a pasar, no quiero generar especulaciones justamente para no crear decepciones con lo que pueda llegar a pasar. Mi idea es llegar allá conocer, adaptarse y poder darlo todo a la entrega de ese club. Es la nueva camiseta que me pongo, cómo lo es acá, allá también es darlo todo, mejorar todo el tiempo, buscar el rendimiento y terminar en lo más alto.

En la charla ambos coincidieron y destacaron el apoyo de todo el equipo, principalmente de Claudio Sánchez, que fue su entrenador durante todo este tiempo.