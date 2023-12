El milagro del amor: encontraron su anillo de compromiso perdido en el río

Juan Pablo Ruarte, vecino y abogado de Alta Gracia y excandidato a intendente por Encuentro Vecinal Córdoba, vivió una curiosa aventura junto a su prometida, Lourdes Corominas.

Días atrás, organizaron ir a disfrutar del día a una zona no muy concurrida del río que recorre San Clemente, localidad cercana a Alta Gracia.

Ruarte se arrojó al agua y a los pocos minutos descubrió que había perdido su anillo de compromiso, que le quedaba grande. «Es una ollita, en un momento se me cae y me di cuenta al toque por suerte, entonces sabía donde había sido. Pero no teníamos antiparras ni nada, nos pusimos a mirar y yo lo dí por perdido, unos chicos también nos quisieron ayudar pero no se veía nada» contó el joven a RESUMEN.

«Luli me dijo ´vamos a volver´. Yo me reía. Desde el lunes ya me mandaba la mascarita de snorkel por whatsapp para que me prepare. Pasó una semana y cada vez que llovía, Luli sufría, pero por suerte nunca llovió mucho» continuó Ruarte.

Al siguiente sábado fueron, llevaron snorkel, patas de rana, una manguera para poder respirar dentro del agua. «Para mí era muy difícil… había un metro ochenta más o menos de hondo y sabiendo donde había sido, bajé y lo ví brillando al fondo…lo encontré al toque, no se lo dije y me lo puse…habrá estado otros cinco minutos más buscando hasta que lo vio. No lo podíamos creer».

«Como a las 17 horas, pasa una pareja que nos cuenta que también había perdido un anillo, le prestamos las cosas pero no tuvieron fortuna como nosotros, no lo encontraron».

La bella pareja, que se encuentran comprometidos desde abril de este año, llegarán al altar el 27 de abril del 2024. «Fue una señal» concluyó el letrado.