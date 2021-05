“El mundo cambia a velocidades geométricas y el Covid apretó el acelerador”

Quien desde su disciplina sumó su opinión respecto a la pandemia y al parate de las competencias deportivas, fue César Bertnhardt, Psicólogo Deportivo al aire de la 88.9.

“La pandemia atrasó el inicio en el deporte de muchos chicos. Por la incertidumbre del Covid, la familia influye en los pensamientos y consecuentemente postacciones a la hora de realizar las actividades deportivas por el ‘miedo’ del contacto cercano que tiene como en su mayoria todos los deportes” inició el profesional y siguió: “todas las variables del desarrollo deportivo estuvieron, están y van a estar afectadas hasta que esta pandemia acabe definitivamente”.

Bertnhardt también se refirió a la necesidad de “poner los pies en la cancha” por decirlo de alguna manera, que tienen los deportistas para evitar perder la motivación.

“El tiempo y espacio son los cimientos para producir habitos . Como esta pandemia nos da y quita estos pilares, los habitos no son regulares y por ende se pierden las ganas. El mundo cambia a velocidades geometricas. El Covid apretó el acelerador”, aseguró el psicólogo y dijo que “cuando la angustia pese es vital pedir ayuda y no aislarse”. Esto, claro está, no solo en el deporte.

“El deporte es un item importante en la vida de los atletas, pero no mas que otros ni reemplaza otros aspectos importantes. Esta pandemia nos enseño eso, que la vida va mas alla de un botin, red, aro o pelota”, concluyó.