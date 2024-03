El nuevo proyecto de Graciela Alfano: está trabajando en una serie sobre su vida

A sus 71 años, Graciela Alfano sigue siendo noticia. En la actualidad en la que los años 90 han vuelto como nunca a la conversación pública todas las miradas se posan sobre ella y su pasado durante la época en la que Carlos Menem gobernó la Argentina y con quien Alfano, reconoció, tuvo una aventura amorosa.

Aunque a partir de un diálogo con el programa El Observador de Uruguay, Alfano contó por qué no fue convocada a participar de las series de Guillermo Coppola y de Cris Miró: “Yo no tuve tanta relación con ninguno de los dos, supongo que están llevando gente que haya tenido más que ver con los dos. Si bien yo podría decir cosas”.

“Lo que sí puedo adelantar es que se está trabajando en una biopic mía, en esa sí voy a estar. Yo digo que hay gente que le falla la memoria, que en la juventud, en sus primeros años tuvieron amores y que de pronto se olvidan o quieren tapar una parte de su vida. Uno tiene que sentirse orgulloso de lo que hizo en la vida, de eso que te sentís muy bien, que ha sido muy luminoso y también de lo que ha sido oscuro, porque eso oscuro tiene que ver con el aprendizaje de vida de uno”, confesó la actriz.

Cuando le preguntaron sobre si en algún capítulo se tocaría el tema del affaire que la exvedette tuvo con Diego Armando Maradona mientras estaba en pareja con Mauricio Macri -en ese momento presidente de Boca Juniors-, Alfano comentó: “Una pasó por momentos y ninguno fue un error en mi vida, fueron experiencias. De todas las experiencias positivas y negativas yo saqué lo mejor. En ese momento era muy divertido porque yo quería ser, como tengo esa cosa de unir a la gente. Me hubiera gustado que se llevaran mejor de lo que se llevaban (por Maradona y Macri)”.

Sobre si Maradona o Macri se enojaron por compartir la intimidad con Alfano durante la misma época, la rubia explicó: “A mí nadie me reprochó nada, si no te gusta, listo, ya está, se termina. La decisión sobre mi vida la tuve siempre yo. Yo decidí qué hacer y qué no hacer. Nunca recibí órdenes de nadie, porque el que quiere ordenarme, va directo al cadalso”.