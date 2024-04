El Valle de Anisacate se prepara para disfrutar de un Encuentro Literario

El sábado 20 de abril a las 16 horas en el SUM de la localidad, la Comuna del Valle de Anisacate será el lugar elegido para realizar un encuentro literario que tiene mucho para proponer. Allí se presentará un libro, una antología de cuentos, titulada «No preguntes en qué estoy pensando», de Patricia Federico. Para quienes quieran participar, deberán inscribirse previamente al 3547637098 ya que la propuesta cuenta con cupos limitados.

En diálogo con RESUMEN, la autora contó la trama de esta obra literaria y qué es lo que se tiene preparado para el evento del sábado: “Son relatos que fueron escritos a lo largo de dos años que tienen un hilo conductor, sus protagonistas son mujeres, que además mientras van sorteando las circunstancias de sus vidas, se vuelven reflexivas, cuestionadoras, piensan. El devenir de lo que pasa por sus cabezas atraviesa las historias. El sábado junto a Florencia Rossi, María Inés Quevedo y Cristina Pascual vamos a hacer un recorrido por algunas de estas historias y vamos a leerlas a la comunidad. Además, tenemos previsto un cierre musical también a cargo de Mónica Federico”.

“Soy profe y licenciada en Letras Modernas y una apasionada por la promoción de la lectura. Toda mi vida me dediqué a contagiar el amor por los libros entre mis estudiantes adolescentes y un tiempo incluso trabajé en el Plan Nacional de Lectura. Por eso todo lo que sea convidar ocasiones de lectura, recuperar la lectura en voz en alta, hacer circular la palabra, creo que es mi función en esta vida”, dijo.

Por otro lado, la artista mencionó que “Este es mi segundo libro de cuentos. El primero «El mundo está lleno de ojos» lo publiqué en 2004. En medio estuvo la vida, las obligaciones laborales, la familia. Cuando en el 2020 me jubile pude recuperar esta asignatura pendiente. Y volví a escribir y la mayoría de las historias y los personajes que se me aparecían eran mujeres. Tenía necesidad de escribir sobre nosotras. A veces eran relatos que alguien me compartía (soy buena escuchando), otras eran historias que imaginaba. Por esos días empecé a asistir a un Taller literario y eso me dió el empujoncito que me faltaba”.

“Una vez que estaban las historias lo difícil fue hallar el título. Encontrar lo que tenían en común, lo que les daba identidad. Uno de los cuentos se llamaba precisamente así «No preguntes en qué estoy pensando», entonces me di cuenta conversando con amigos a los que les iba mostrando lo que escribía, que ese era el sello que definía a mis mujeres, pensaban. Entonces quedó decidida la suerte del título. Me parece interesante empezar con un adverbio de negación «no». Porque es como una invitación. Decimos «no preguntes», porque en el fondo queremos que lo hagan, que se asomen, que husmeen qué pasa por ese espacio tan íntimo y privado como es el pensamiento! Espacio donde en verdad somos libres”, expresó Patricia.

“Estaría buenísimo que la comunidad del Valle y zonas aledañas participen de este espacio de lectura, que se dejen atrapar por la magia de las palabras, que no se priven de un momento para uno, que se regalen un tiempo para escuchar historias, para pensar, para disfrutar y para llevarse preguntas. Pienso que mis historias son puertas abiertas, abren emociones, plantean circunstancias de la vida, a veces más reales, a veces más hipotéticas, pero que no nos dejan iguales que antes. Nos transforman. En estos tiempos que corren, en que la cultura está tan vapuleada, en que la realidad muchas veces nos golpea con malas noticias, es bueno y necesario tomarse un respiro. Relajarse y regalarse un par de horas para disfrutar de otras cosas, como la literatura. A mí la literatura me salva. Escribir y leer, las dos caras de una misma moneda, me ayudan a seguir entera”, finalizó.