En Villa Los Aromos la oposición tampoco le escapa a las peleas

En Villa Los Aromos los conflictos internos están a flor de piel. El pasado fin de semana la jefa comunal Nelly Morales fue denunciada por su ex tesorero y en el día de hoy la ruptura pública se da en el espacio de la minoría.

Charly Zavala, ex jefe comunal y candidato a ese cargo para las últimas elecciones por la fuerza Hacemos por Los Aromos, informó a RESUMEN que Héctor Badano, actual secretario de la comuna, no pertenece más al espacio. Este anuncio se debe a tensiones que se mantienen desde hace tiempo y que traspasaron todos los límites luego de que Badano apoye a Morales en la destitución de Walter Castagnari, que la denunció el pasado viernes por robo y malversación de fondos públicos.

El referente opositor comentó que, si bien ahora se oficializó la salida de Badano, su renuncia al bloque existía hace ya un tiempo. “La renuncia ya se había efectuado pero por razones que no las sé no quiso que se haga efectiva públicamente. Pero debido a esto he tenido que salir a aclarar que ya no pertenece al espacio”, explicó. También agregó que el actual secretario había tomado el puesto luego de que Mariana Silva, quien se desempeñaba en ese cargo, se tomara 10 días de vacaciones, pero no volvió a cederlo a su regreso. “Ni siquiera se le hizo una reunión para oficializarlo. Mariana es una chica joven y creemos que es necesario que ocupe esos lugares para que vaya adquiriendo rodaje”, cerró Zavala.