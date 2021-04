Esta noche, veteranos de Malvinas y vecinos realizan la vigilia por el 2 de abril

A partir de las 22, veteranos de Malvinas y vecinos de la ciudad participarán de la vigilia horas antes a que se cumpla un nuevo aniversario de la guerra que comenzó en 1982.

El evento será en la Plazoleta Homenaje a Héroes de Malvinas ubicada en la esquina de bulevar Raúl Alfonsin y calle Agustín Aguirre.

A diferencia de años anteriores y por la situación de pandemia no se colocará la carpa donde se recuerda a los héroes, pero sí se cantará el Himno Nacional, se tocará el clarinete y se llevará a cabo un minuto de silencio en homenaje a los caídos durante la contienda en el Atlántico Sur.

“Nosotros no podemos no invitar a la comunidad a que nos acompañen en la vigilia de mañana, que está convocada para las 22hs. No podemos no hacerlo, dado que todos los años nos han acompañado, desde hace 39 años. No vamos a hacerlo como años anteriores, con la carpa que mostrábamos algunas cuestiones relacionadas a la gesta de Malvinas, pero sí queremos que nos acompañen para honrar a nuestros veteranos, a nuestros muertos”, indicaron a La 88.9 los ex combatientes, entrevistados este miércoles en el programa Todo Pasa.

Los veteranos tienen la tradición de reunirse en sus ciudades y pueblos de origen desde que retornaron de las islas. “En principio comenzamos solos, con grupos reducidos, con compañeros de batalla y de trinchera como un homenaje a nuestros muertos. Luego, con el paso del tiempo, comenzaron a sumarse otras personas. Primero las novias, luego los hijos y ahora también los nietos”, comentó a RESUMEN José Luis Oliva, uno de los veteranos.

En tanto, este viernes se realizará el Acto en Conmemoración del 39° Aniversario de la Gesta de Malvinas, en el mismo lugar que la vigilia, a las 10.

Desde el Municipio recordaron que la asistencia será limitada para cumplir con los protocolos de seguridad contra el Covid-19