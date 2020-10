El concurso “La Amistad mueve montañas”, impulsado por el escultor Julio Incardona, transita las últimas semanas para que los alumnos de distintos puntos del país puedan participar.

En diálogo con RESUMEN, Julio aseguró que la muestra continuará el año que viene pero será de una manera renovada y actualizada. “Están participando todos los niños, el concurso está dando lindos resultados, existe mucha difusión y no me esperaba todo esto, me encuentro muy feliz por lo que se logró”, agregó el artista.

Además manifestó que si todo sale bien, una escuela de la Antánrtida tendrá la escultura de San Martín, ya que se encuentran participando.

“En San Guillermo en la provincia de Santa Fe, además de la escultura para la escuela, se está haciendo una para colocar en la plaza. En cada lugar aportamos nuestro trabajo”, finalizó Julio.

Por último agregó que el próximo miércoles la obra completa se presentará en la localidad de Despeñaderos para iniciar desde allí la presentación del concurso.