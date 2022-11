Este miércoles se entregan las nuevas Tarjetas Sociales

La Dirección de Desarrollo Social informa que mañana miércoles 16 de noviembre de 16 a 20 horas, se llevará adelante la renovación de plásticos a las personas beneficiarias del Programa “Tarjeta Social” cuyo vencimiento tuvo lugar en el mes de octubre.

Por consultas, comunicarse a los números 03547-428134 (fijo) o al número 3547 635724 (whatsapp y llamadas).

Duilio Silva, Director de Desarrollo Social, detalló en el aire de «Todo Pasa» programa radial de Radio 88.9: «Se trata de la renovación de plásticos, son 400 beneficiarios a quienes se les venció en octubre. No son nuevos beneficiarios sino los mismos de siempre y no podían hacer ya la compra de noviembre».

La Tarjeta Social, es un programa provincial, es un complemento de otros nacionales. La misma otorga una suma de 8000 pesos para comprar alimentos: «es por ejemplo, para aquellos que no tienen Alimentar (programa nacional)o los jubilados que cobran la mínima. uno de los requisitos es cobrar por debajo del nivel de pobreza».

«Se encontrará el personal de Desarrollo Social haciendo entrega de los nuevos plásticos, traer DNI y el anterior. Se entregará solamente a los titulares, no envíen a otra persona. La oficina se encuentra en Brasil 331, a posterior del operativo informaremos que haremos con aquellos que no se puedan llegar hoy. Armaremos dos filas: una para los adultos mayores y otra para los otros, para que sea rápido el operativo. Ya nos hemos comunicado con los beneficiarios. La idea es no incomodar a la gente que viene a realizar sus trámites por la mañana. También decidimos hacerlo hasta la tarde noche por las altas temperaturas. Este programa no sólo beneficia a los vecinos sino también a los comerciantes» explicó Silva.

Sobre los cupos, manifestó: «Es común que provincia avise cuando tiene cupos, hace mucho que no se aumentan pero siempre se está trabajando en eso».

«La deuda es la pobreza, este tipo de entrega refleja un momento muy complicado, nos alegra que el vecino pueda contar con ésto, pero también nos entristece la gran cantidad de personas que reciben la tarjeta. Para los que somos peronistas, nos duele esta situación» concluyó el referente.