“Estoy muy feliz que me dieran la posibilidad de jugar en Bucaramanga”

Lo de Gonzalo Lencina, está siendo un año maravilloso, y esto es gracias al trabajo al esfuerzo. Año a año eso fue creciendo, la temporada pasada en Atlético de Rafaela fue hasta ese momento la mejor temporada que tuvo, siendo el segundo goleador de la “Crema” en la Primera Nacional con 11 goles, eso le dio que el Club Bucaramanga de la Primera División del Fútbol Colombiano se fijara en él.

El jugador altagraciense no decepcionó y esa confianza la comenzó a devolver con buen futbol y goles. “La verdad que estoy muy feliz, en el club en donde estoy, en la ciudad. Comenzamos bien como equipo y en lo personal también”. Comenzaba diciéndole a RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9 Lencina, sobre el comienzo de la temporada y su llegada al club.

Fue un cambio grande en su carrera, que lo llevó a Bucaramanga una ciudad catalogada como una de las ciudades más bonitas de Colombia y a un torneo tiene equipos clásicos del fútbol sudamericano. “El futbol colombiano es muy grande, tiene equipos muy grandes, son 7 u 8 equipos donde siempre pelean copas internacionales, así que midiéndome ante equipos muy importantes y eso es muy interesante, así que disfrutando y aprendiendo obviamente lo que estoy viviendo”.

El jugador que debutó profesionalmente en el Club Atlético Belgrano, comenzó con el pie derecho convirtiendo goles y eso para un goleador como es él le da más seguridad. “Tuve un buen arranque pude hacer varios goles en pocos partidos, así que es muy bueno para el delantero lo llena de confianza, ahora estoy atravesando 3-4 partidos que no puedo convertir, pero así es el futbol, hay que estar tranquilo cuando no salen las cosas, y estar tranquilo cuando estas convirtiendo”.

Los objetivos del equipo para este año

El equipo que dirige Raúl Armando tiene claro los objetivos para este año y es poder terminar entre los 8 mejor equipos del campeonato para poder acceder a la fase final y poder pelear por el campeonato.

“Tenemos un objetivo muy claro que es clasificar entre los 8, y después jugar la fase final que juegan todos contra todos. Así que el principal objetivo es entrar entre esos 8, nos quedan 11 fechas todavía. Además hay un objetivo más grande que es darle una estrella a la institución, y quedar en la historia del club, sería algo muy hermoso”.

Sobre ser una de las figuras del equipo decía lo siguiente. “Uno siempre va convencido de que puede jugar, obviamente que no conocía a los jugadores que estaban acá, solo algunos, pero a medida que se fueron dando los entrenamientos de la pretemporada, el técnico me dio su apoyo, y lo utilizo cada partido y eso me da una tranquilidad muy grande ser el 9 de este equipo y trato de tomarlo así y dar lo mejor”.

Belgrano el club que lo vio nacer y el futuro en el “Pirata”

“Obviamente me gustaría jugar en Belgrano, pero hoy no está en mi cabeza, pero obviamente que sí, es el club donde siempre quise jugar y nací, así que me dio la posibilidad de debutar, así que siempre van a estar las ganas, hoy por hoy estoy concentrado acá estoy muy feliz que me dieron la posibilidad de jugar y estoy muy contento acá en Bucaramanga”.