Federico Bossi: “El principal empleador en negro es el Estado”

En una entrevista exclusiva con la 88.9, el Dr Federico Bossi, reconocido abogado de la ciudad, se refirió a la situación actual laboral en el marco de esta crisis sanitaria y económica por el Coronavirus. Haciendo hincapié en las dificultades que atraviesan los trabajadores estatales y sobre todo en el desempleo, Bossi marcó la diferencia con el sector privado (quienes tampoco la están pasando bien) e hizo un análisis general de la cuestión.

“La realidad es que los trabajadores del ámbito público están sufriendo menos que los trabajadores del ámbito privado, pero hay recortes que se avecinan en virtud de la caída de la recaudación que hay en todos los estamentos de la Provincia y en la Municipalidad. Los empleados públicos nacionales tienen la garantía de que el Estado nacional puede interceder, no así en las Provincias ni el Municipio. Los sectores mas cercanos a nosotros son los jubilados provinciales pasivos, que no dejan de ser trabajadores, y los municipales que lamentablemente van a tener problemas de recortes de sueldos principalmente en lo que no constituye el bloque duro de su salario, sino de los complementario, es decir las horas extras y demás, lo cual genera una quita grande de su salario“, explicó el profesional, a la vez que agregó: “Si a uno le recortan las horas extras está dentro de los que la administración puede manejar, pero si lo que se hace es dar de baja de contratos, eso no es una situación legal, en ese caso se puede reclamar indemnización”.

“El principal empleador en negro es el Estado”

Respecto a la gran cantidad de empleados en situación de “contratados” que hay en las diferentes Comunas como así también en el mismo Municipio y que, de alguna manera son los que están en la cuerda floja en este momento de inestabilidad, el dr Bossi aclaró: “La figura de contratado de Estado es una figura irregular pero no ilegal y lo cierto es que el principal empleador en negro es el Estado. Esto es porque la administración toma empleados que no van a tener garantías de la estabilidad del empleo publico, pero la buena noticia en esto es que dado de baja el contrato antes no tenían derecho a nada ni a ningún reclamo, ahora a partir de una jurisprudencia de la corte y muchas peleas se ha logrado equiparar a los empleados públicos contratados con una misión similar a los privados. Es decir que si se baja un contratado, le van a pagar un mes de sueldo por año trabajado”.

Bossi remarcó que los contratos que hace el Estado, un Municipio por ejemplo, no generan aportes previsionales y lo disfrazan como locaciones de servicio. No pagan los aportes a la tasa de la Provincia porque les sale mucho mas barato y esto no genera otra cosa más que el empleo precarizado. “Como abogado tengo casos de contratados por la Municipalidad de Alta Gracia también de Anisacate, de la comuna del Valle de Anisacate y el el proceso administrativo lamentablemente es mucho mas lento que el juicio laboral privado. El que pone las reglas de juego sobre como demandar al Estado es el mismo Estado“, dijo Bossi y culminó: “Siempre las de perder las lleva el precarizado porque los empleados que están designados correctamente en la administración publica están protegidos por los estatutos municipales. No así el contratado que siempre es la primera cabeza a rodar”.