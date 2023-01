 “Fue un año grandioso en lo personal y para el club también, así que muy contenta”

Agustina Villarreal irradia fútbol por donde se la mire, fanática de Belgrano desde siempre, y ese combo la llevó a poder disfrutar y lograr cosas que como dice ella, “si vos me preguntabas hace 2 años, la verdad que no me lo hubiera imaginado”, y la verdad que logró mucho y en poco tiempo.

En su paso por el programa RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9, hizo un repaso de lo que fue el 2022 en lo grupal con el Club Atlético Belgrano, y en lo personal, en el cual tuvo mucho crecimiento, y que estuvo marcada por una lesión al final de la competencia.

Como para ponernos en tema hagamos un breve repaso de lo logrado por el equipo pirata, que batió varios records desde que comenzó a participar en la Primera C, donde lograron ese primer ascenso a la B de manera invicta al igual que el ascenso a la máxima categoría obteniendo 58 puntos con un +92 de diferencia de gol, un gran record sin duda. Sin olvidarnos de los 28 mil espectadores que fue un verdadero numero para la categoría, cuando le ganó en el Gigante de Alberdi 6-0 a Puerto Nuevo, que le dio el ascenso y el titulo de campeonas.

“Pude confiar en mi de a poco, gracias al entrenador y mis compañeras, fui sumando de apoco, termine jugando, pero bueno termine con una lesión que son también me ayuda a crecer y a trate de volver mejor que antes, ahora metiéndole para volver mejor que nunca. Llevo tres meses de operada, y calculo que a mitad de año volveré recién en teoría tendría el alta”. Fue su comienzo en la extensa charla que tuvo con el programa de la 88fm.

Obviamente un lesión y más a la altura del torneo donde sucedió, no es fácil de sobrellevar pero “Agus” pudo sacar algo bueno de eso y sigue con su recuperación para volver mejor que nunca. “Justo salimos de vacaciones del club y el kinesiólogo me dio un plan que yo lo hago en el gym acá en Alta Gracia, y ahora tengo que ir a verlo para que me evalúe para ver como vengo y me cambie plan y en febrero empezaría a volver todos los días al club”.

Villarreal hizo un balance de lo que fue la participación pirata y los dos ascensos que lograron justamente en dos años. “En la C fue un poco más accesible, en la B nos costó un poco más, pero como somos un equipo unido, y vamos a entrenar todos los días, tenemos jugadoras y un plantel súper completo en todas las líneas, sabíamos que podía llegar a pasar lo que paso y estamos muy felices. Obviamente fue mucho trabajo anteriormente antes de que entremos a la C. después que comenzamos en AFA entrenar arduamente con mayor carga horaria, acostumbrarnos a los viajes cada 15 días a jugar, aunque no parecía en los resultados, fue duro y nos costó mucho el amoldarnos y jugar los 90 minutos que antes no jugábamos esa cantidad de tiempo”.

Bien como dice Agustina, el proceso comenzó mucho antes de su participación en AFA, con los partidos disputados en la LCF, y la ilusión cuando se empiezan a dar los resultados de poder seguir más adelante. “Si vos me preguntabas hace 2 años, la verdad que no, y hoy en día estarlo viviendo todo esto es un verdadera locura. Ahora se me está haciendo más largo por el tema que me lesioné, pero tengo la cabeza en calma a veces pienso y quiero que sea ya, pensar que en dos años estamos en la A es una locura”. Concluyó