Fuerte denuncia: «No cabe dudas que los incendios son intencionales»

Durante la mañana de este martes, el Presidente Comunal de La Rancherita, Alejandro Sosa, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM, para visibilizar públicamente la denuncia realizada por los incendios que se dieron en los últimos días.

“Tuvimos en las últimas semanas 10 focos de incendio, de los cuales 7 fueron iniciados en nuestra localidad y otros 3 en La Serranita. Esto es desde el 22 de agosto hasta este lunes. Recorrimos algunos focos y sabemos que alguien va caminando y los va prendiendo. El fuego supera las 20 o 25 hectáreas, sin contar los incendios en Anisacate y Villa La Bolsa”, dijo Sosa.

En cuanto a la denuncia realizada, el Presidente Comunal de La Rancherita mencionó que “Tiene que actuar la Fiscalía y avisar a la policía para que se hagan los peritajes. Acá hay una intencionalidad, quien lo hace no está midiendo las consecuencias que pueden ser tremendas”.

Por el lado de la respuesta, tanto del Gobierno como de la Justicia, Alejandro expresó que “El ente provincial está al tanto, pero tiene que actuar la Justicia. La policía está al tanto, hemos hecho presentaciones y en cada uno de los focos se han hecho sus sumarios correspondientes, pero llegan a la Fiscalía y no pasa nada. El 22 de agosto se hizo el primer sumario, la semana pasada me presenté en la comisaría para hacer una denuncia, me tomaron declaración y expusimos todo lo que teníamos”.