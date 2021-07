Gastón Revol: medalla de bronce en Tokio y la promesa a cumplir

Gastón Revol es uno de los jugadores con más trayectoria dentro de Los Pumas Seven y es capitán del equipo que logró la histórica medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio al vencer al Gran Bretaña por 17 a 12.

El jugador cordobés dialogó desde Tokio en EXCLUSIVA con RESUMEN, en donde contó cómo se siente él y como se siente el equipo con esta obtención que no fue para nada fácil y que tuvieron que luchar verdaderas batallas para lograr la tan ansiada medalla.

“La verdad que desbordado de felicidad y de emociones, la verdad que costo un montón, mucho más de lo que se vio estos tres días que fue muchísimo. Pero hay muchísimo laburo atrás y la verdad que para nosotros haber logrado esto es muy importante y muy gratificante después de muchos años”.

En el partido contra Sudáfrica por los cuartos de final Gastón recibe la expulsión, cuando iban 2.28 minutos de juego por un “Tacle Peligroso” según el árbitro del partido. Eso dejo a Los Pumas con un jugador menos durante prácticamente todo el encuentro, pero con el Alma y el Corazón pudieron sacar a flote el 7 a 0 abajo que iban cuando el cordobés dejó el campo de juego. Logrando finalmente la victoria por 19 a 14 para pasar a semifinales.

“La verdad que ahí empezaron a ganar la medalla, para mí fue un momento muy duro pero por suerte la tristeza duro unos minutos, porque los chicos me regalaron un triunfo, nos regalaron un triunfo épico, histórico y prácticamente imposible”.

Luego de la victoria ante los Sprinckboks, vino el partido por semifinal contra Fiji, luego de ir ganando el primer tiempo por 14 a 12, terminaron cayendo por 26 a 14. Resultado que lo deja sin final y van a disputar la medalla de Bronce, en donde vencen a Gran Bretaña por 17 a 12. Lo cuál para el jugador cordobés, no fue fácil vivirlo de afuera.

“Siempre me gusto vivir los partidos desde adentro de la cancha, ni siquiera me gustaba estar en el banco de suplentes, como muchas veces me toco. Soy un jugador que le gusta estar adentro. Pero tuve que tomar otro lugar, y desde ese lugar tratar se de sumar al equipo y siguiera el camino hasta la medalla. Así que contento y obviamente me ciento cien por ciento parte de este logro, y muy agradecido al esfuerzo que hizo el equipo en el momento más duro de la competencia que fue ese partido cuando nos quedamos con uno menos”.

La visita a la Virgen de Lourdes.

Las lágrimas de tristeza y bronca por la expulsión ante Sudáfrica y no poder diputar los partidos decisivos, le vinieron las lágrimas de alegría y felicidad, luego de la obtención de la medalla de bronce. En su regreso de los Juegos Olímpicos que está estipulado para el próximo domingo 1 de agosto, Gastón vendrá al Santuario de la Virgen de Lourdes para agradecer.

“Es un promesa simplemente para agradecer de alguna manera todas las alegrías y las vivencia que el rugby y el deporte me han regalado hasta el momento”.

La vivencia dentro de la Villa Olímpica

“Se vive de una manera fantástica, los seguimos disfrutando mucho. Pudimos estar en el edificio con toda la delegación, cosa que en Rio 2016 no se pudo, y eso te hace sentir de otra forma y podes compartir muchas más cosas con ellos. Podes alentar a todos en su competencia, te alienten y te feliciten. Es una delegación que se une por un objetivo en común y eso está muy bueno vivirlo así”.

Con respecto a los protocolos del Covid-19 Revol le contaba a Resumen que son muy estrictos, y que no se puede salir de la Villa Olímpica, sino es para entrenar o para competir.

“Se está viviendo igual que en todos lados, con los mismos protocolos pero mucho mejor de lo que nos esperábamos. No sabía cómo iba a ser, si íbamos a poder compartir algo, pero es lo mismo que en todos lados, por lo menos podemos disfrutar y compartir con otros deportistas así que está bueno”.

Por último el capitán de Los Pumas Seven se refirió a las críticas sin fundamentos hacia los atletas por varios usuarios de redes sociales.

#La verdad que da bronca porque muchas veces vivimos en un exitismo. No solo lo argentinos sino todo el mundo donde se festejan solamente las victorias y no se tiene en cuenta los procesos y los sacrificios que se hacen. A nosotros nos ha tocado hacer grandes participaciones, grandes torneo y quedarnos con las manos vacías en cuento a resultados, y bueno eso creo que nos enseños a valorar mucho más los procesos y no dejarnos llevar solamente por los resultados que obviamente cuando llegan los disfrutas y muchísimo. Pero me parece que lo más importante son los procesos que es lo que estamos remarcando ahora, así que bueno estaría bueno que la gente empezara a ver más y ampliar un poco más la mirada y ver todo el esfuerzo que hay por detrás”. Concluyó