Gerardo Barrera, Meteorólogo profesional, profesor y columnista en medios de comunicación, mantuvo una entrevista exclusiva con RESUMEN para comentar sus orígenes en la profesión.

Asegura que una vez finalizada su etapa en el colegio secundario, comenzó a estudiar ingeniería pero ese mismo año le surgió la posibilidad de estudiar meteorología en Buenos Aires. “Me pareció bastante interesante. En ese momento para mi era importante lograr la independencia que uno no tienen cuando va al colegio. Así que concursé y fui uno de los 5 que ganó”, comenzó explicando Gerardo.

“En Buenos Aires me encontré con concursantes de todo el país con los que continuo manteniendo una relación muy grande porque vivimos dos años y medios juntos”, señaló el profesional.

Comentó que nunca se fue de la Fuerza Aérea ya que el servicio meteorológico pertenecía en un momento a la Fuerza. “Una vez que me recibí volví a Córdoba ya que la convocatoria la realizó la Fuerza Aérea desde le servicio meteorológico, ellos pagaron las becas y el contrato decía que una vez que termináramos la carrera, debíamos volver a trabajar en el lugar donde salimos”, manifestó Barrera.

Su segunda actividad relacionada con la meteorología, fue la docencia. Le tocó se docente de la materia meteorología para pilotos. Esa función después empezó a expandirse en otras escuelas de vuelos civiles.

“Hoy tengo mucha actividad con los cursos y docencia. Ahora por la pandemia, estamos trabajando solamente en la escuela de aviación y de manera online. Esto es algo que me divierte mucho porque conozco gente y pilotos, son muy amigables y todo eso hace que no exista solamente un vinculo de alumno y profesor sino amistad”, continuó explicando en diálogo con RESUMEN.

Cuando se le consultó sobre su relación con los medios de comunicación, afirmó que empezó en el año 2000 como generador de contenidos para la web y medios gráficos. Llegando el año 2011 comenzó su trabajo en canal 8 de Córdoba.

“Actualmente me desempeño en mi trabajo principal en el aeropuerto, dicto las clases y en cuanto al canal, desde marzo que estoy trabajando desde casa. Eso fue un desafío, nos íbamos adaptando y cambiando. En un principio fue buscar la luz correcta, probar las cámaras y los espacios. Hay que buscarle la vuelta, en eso soy bastante detallista”, comentó Gerardo.

En cuanto a su participación en RESUMEN y la 88.9, agregó que mantiene una comunicación fluida por las mañana con las participaciones diarias que hace en la radio. La grabación de videos en redes sociales, nunca las había realizado. “Lo que estoy haciendo con el multimedio me alimenta mucho. Me tuve que amigar con las redes sociales, voy practicando cosas para mejorar mi producto”, agregó el hombre

“Dentro de la parte laboral con respecto a la pandemia, en el aeropuerto de a poco estoy volviendo, si bien son menos horas pero eso nunca cayó. Dividí trabajo para hacer en casa y evitar circular tanto. En la escuela de aviación tengo dos grupos de cadetes que continuamos con lo virtual, Pero con quienes hacemos el curso de aviación, si estamos de manera presencial, obviamente tomando todos los cuidados. En el canal es distinto, soy columnista así que ellos me plantearon trabajar desde casa. Al principio no me gustaba mucho pero ahora manejo otros tiempos”, finalizó Gerardo.