Gran fin de semana de Handball le espera al equipo municipal

El sábado será una gran jornada para las distintas categorías del equipo de la municipalidad de Alta Gracia.

A partir de las 9 de la mañana comienza la jornada en el Polideportivo Municipal con un encuentro de Infantiles entre HAG, Anglo y Barrio Parque. El desarrollo de los partidos será, 9:00 hs – MAG vs Anglo, 10:00 hs – Anglo vs Parque y 11:00 hs – MAG vs Parque.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura tanto la rama Femenina como la Masculina jugarán en condición de local ante Club Alianza Belgrano. A las 16 horas le toca a LH Femenina, a las 17:30 los Juniors y cierra la LH Masculina a las 19 horas.

En condición de visitante habrá una jornada de minis en el Instituto Peña que se realizará desde las 9 hasta las 12 horas.

La rama inferiores femenina visitará a Monjas Azules, a las 9:30 horas le toca a los menores, a las 10:45 será el turno de las cadetas y a las 12 horas.

La rama inferiores masculina viaja a Villa María para enfrentar a Colegio Nacional. A las 9 es el turno de los menores, a las 10.15horas de los cadetes y cierran a las 11.30 los juveniles.