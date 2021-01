Grave denuncia contra Cristian Pavón

En las últimas horas, una joven llamada Marisol Doyle publicó en las redes sociales una grave acusación contra Cristián Pavón; la cual desde hace un año forma parte de una denuncia penal en la Justicia.

La mujer, asegura que el jugador de Boca la abusó sexualmente hace un año, en el marco de una fiesta en la que ambos coincidieron en Anisacate. Desde entonces, ella sostiene que está esperando Justicia.

“Solo deseo que la Justicia sea justa porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre. Un año de sufrimiento, un año para salir adelante, un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo”, fue lo que posteo una joven en su cuenta de Instagram, en donde además insta a que pide el club Boca Juniors tome medidas al respecto.