Grave denuncia de estafa en un rapipago: “Sólo pido que me devuelvan mi plata”

Blanca Cabrera, vecina de la ciudad, atraviesa un verdadero calvario a raíz de una operación que fue a realizar a un rapipago de la ciudad, la cual le hizo perder más de 13 mil pesos y, al momento, nadie supo darle una respuesta.

“Fui a pagar con débito, desgraciadamente es la tercera o cuarta vez que uso el debito y no lo uso nunca más en mi vida. Me extrajeron $13.560 pesos de mi cuenta que era destinado a pagar la cuota de un auto. Pero ese dinero nunca llegó a destino“, contó indignada la mujer en diálogo con RESUMEN.

La cajera del lugar, al terminar la operación, le habría manifestado “que no sabia a donde había ido la plata” y que le figuraba un “error genérico”. Lo que, lógicamente, enloqueció a la mujer. “Ella me dijo que no tenia que nada que ver, que la red link quizá tenia un problema, su dinero estará en una bola del sistema me dijo. Puras vueltas y no hice otra cosa que gritar“, agrega Blanca.

Tras el episodio, la damnificada se dirigió a un cajero automático para corroborar la extracción del dinero y así fue. “Automáticamente le pedí el comprobante y me dijo que no porque salia error genérico. Pero me había pasado la tarjeta. Salí de ahí y me habré demorado cinco minutos, me fui al cajero que esta en la estación de servicio y ahí corroboré que a los dos segundos que ella había pasado la tarjeta, me sacaron la plata de mi cuenta. Pero no figura ningún destino. Estoy desesperada“.

Según Blanca, a posterior, se anotició de que no sería la primera vez que pasa un hecho de esta índole, sino que se trataría de la tercera estafada en los últimos dias. “Es una cadena de ladrones de rapipagos, a un hombre le sacaron 40 mil pesos en un rapipago de Samiento, en Dalinger también pasó“, dijo y aseguró que ya radicó la denuncia correspondiente en Defensa al Consumidor y va ahora por la instancia penal.

“Necesito que me devuelvan el dinero. Yo fui a pagar una cuenta, quien se va a hacer cargo de los problemas que yo voy a tener con la financiera del auto?, siempre pagué en tiempo y en forma. Que la gente lo sepa y no vaya con tarjeta de débito a ningún rapipago, no hay peor cosas que nos toque en dinero. Me afanaron“, culminó.