Guillermina Acrich y Consuelo Juárez en la preselección cordobesa de beach handball

La preselección cordobesa de beach handball ha elegido a la ciudad de Alta Gracia como el epicentro de su preparación para los Juegos Nacionales Evita de Playa que se disputarán en Mar de Ajó a fines de este mes.

Eliana Fontana, Dt de la selección eligió a dos jugadoras del Colegio Anglo Americano, para incorporarlas a este proceso que busca llegar de la mejor manera a la competencia de la Costa Argentina.

Se trata de Guillermina Acrich y Consuelo Juárez, quienes dialogaron con RESUMEN, y contaron su expectativas y como se sintieron con esta convocatoria.

“Estoy la verdad re contenta, es algo totalmente nuevo para mí, yo juego al handball Indoor desde siempre y nunca se me había cruzado por la cabeza jugar el beach, me habló la profe, y me dijo que iban hacer esta selección que si quería participar, había un entrenamiento y me gustó mucho”. Comenzaba su relato Consuelo con RESUMEN.

A lo que Guillermina agregó. “Es re lindo lo que nos pasó de estar seleccionadas con la Selección Cordobesa de Beach, es una experiencia única y re linda, porque nunca habíamos jugado antes, cuando nos ofrecieron dijimos que si, por que considerábamos que es todo es experiencia y todo suma. Fuimos al primer entrenamiento y estuvo muy lindo, la verdad que la pasamos hermoso”.

Al ser jugadoras de handball Indoor se tuvieron que amoldar a las nuevas reglas y cambiar el parqué por la arena, a la luz artificial a la luz natural, el jugar bajo techo a jugar al aire libre, y jugar con sol o con lluvia. Pero en todo esto lo más importante es seguir sumando experiencias.

“Es todo diferente, las reglas diferentes, y sobre todo la experiencia que conoces gente nueva, conoces profes nuevos y es buenísimo, ya tienen planeado un torneo a fines de marzo, así que tenemos como 4 entrenamientos y viajamos a Mar de Ajó. El tener un viaje te re incentiva querer ir y pasarla bien, aprendes mucho la verdad que estamos contentas. Tengo la suerte de ir con una amiga que juega conmigo al handball, y estamos muy entusiasmadas. Decía muy entusiasmada “Consu”.

Guillermina también está muy entusiasmada con los entrenamientos y la preparación para el torneo en la Costa. “Ahora el 28 de marzo jugamos un los Juegos Evita y estamos muy contentas con eso, y nos motiva para seguir entrenando. Es un sacrificio que va a valer la pena a largo plazo, y estamos contentas es una sensación re linda, me gusta mucho, siempre quise probar el beach y ahora que se es fabuloso”.

Por ultimo algo que coinciden las dos jugadoras de Alta Gracia es que “ojalá que el proyecto dure, porque es algo nuevo, nunca lo habíamos probado, y que podamos seguir adelante y que se sume cada vez más gente”. Concluyeron.