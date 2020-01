Hartos de las picadas nocturnas, vecinos de Lucas V Córdoba evaluan tomar medidas drástricas

Lucas V Córdoba se ha convertido en pista de carreras y eso no es nuevo. Las quejas de vecinos por las constantes picadas nocturnas son de vieja data pero, a pesar de ello, no sólo no encuentran solución sino que la problemática se agudiza.

“Antes por lo menos era sólo los fines de semana. Ahora es todas las noches. Es un calvario del que nos venimos quejando desde hace mucho pero nadie hace nada“, sostuvo un vecino en diálogo con RESUMEN. Sucede que la situación parece irse cada vez más de las manos debido a la multiplicidad de accidentes en la zona a causa de estas corridas. “Pasan los semáforos en rojo y hasta la estación de servicio Axion no los detiene nadie. No hay lomadas ni reductores ni mucho menos gente que controle. Si chocan a alguien se dan a la fuga. Una impunidad total“, añade otro vecino de calle Santillán, quien vive a media cuadra apenas de la polémica arteria.

El empalme de la Autovía Atilio López con Ruta C45 es otro de los preferidos a la hora de correr picadas. Una unión muy transitada con iluminación casi nula y pocos controles.

Una medida drástrica

Por la situación, los vecinos ya se han reunido en diversas oportunidades solicitando al Municipio controles en la zona. Sin embargo, no parece ser algo que se esté dando. Entonces, el malestar crece y aparecen las amenazas. “Si no hacen nada vamos a poner alambre en la calle. Ya lo dijimos. Estamos cansados“, advirtió un vecino. Lo cual, por supuesto, sería una medida inapropiada que tampoco es legal pero que claramente surge de esta falta de respuesta que lleva a la impotencia a los damnificados.

La pregunta es, quienes si deben tomar medidas al respecto ¿Qué esperan para hacerlo?.