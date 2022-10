«He visto a Lucy» en la grilla de Happy Birra

Andrés Picco, integrante de «He visto a Lucy» fue entrevistado pro el equipo de «Todo Pasa» y contó que se presentarán este viernes 7 a las 22 horas, «una muy buena hora, estamos muy contentos, estuvimos en el primer Happy Birra y estuvo muy bueno».

«Esa noche tocan varias bandas de rock y eso nos beneficia. Vamos a tocar temas de Cerati de su periodo solista y algo de Soda (Stéreo) también, que no deberían faltar nunca» detalló Picco.

Sobre el festival, manifestó: «Me parece fantástico, inmejorable, después de todo lo que pasó, que la gente se pueda juntar al aire libre, a comer y tomar y si es con fines solidarios, mejor. Muy contentos de que nos hayan invitado».

Con respecto a la banda, relató: «Tiene unos cinco años, han pasado varios integrantes pero se mantiene una base, hace poquito se sumaron dos músicos de Alta Gracia muy buenos, Alan Giomi en la batería y en la otra guitarra Teo Hosman y estamos muy contentos con los dos, el baterista se adaptó perfecto. Somos seis en total, yo soy el vocalista, más dos guitarras, bajo, teclado y una batería».

Según su relato, el grupo nació para hacer un homenaje muy pequeño a Gustavo Cerati: «Siempre está la disyuntiva de hacer temas propios muy malos o covers buenos de otros y siempre me inclino por hacer temas buenos. Elegimos a Cerati que es el mejor representante del rock en español. El nombre de la banda viene del anteútimo tema del último disco de Cerati que se llama «Fuerza Natural». El nombre tiene varias interpretaciones… (risas)».

Sobre su pasado como tenor lírico y su cambio a cantante de rock, Picco contó: «Esto es como lo que le sucede a los atletas olímpicos, hay una edad que si no llegaste hay que ir a lavar los baldes. Es muy exigente, ya lo pasé hace varios años, ya lo digerí todo y hace seis años que me dedico al rock y me encanta porque siempre estuvo en mí».