Hilda Zagaglia vuelve a la Ciudad de Córdoba para un gran evento cultural

Nuevamente, el nombre de Hilda Zagaglia vuelve a resonar porque llega una nueva intervención artística en uno de los lugares más importantes de la provincia: el Museo de las Mujeres de la Ciudad de Córdoba. Esta exhibición será de la obra “En el teatro del mundo”, donde la escritora conversará en público con la poeta, investigadora y directora del sello de libros digitales “Bosquemadura”: Adriana Musitano.

En diálogo con RESUMEN, la artista dio detalles de esta propuesta artística: “La muestra va a estar tres meses, todos los días de 10 a 19 horas. El día de la inauguración, la gente puede hacer preguntas mientras ve cosas. Es una actividad dinámica que abarca todo el museo. La inauguración tiene la representación de un hilo referido, alguien que va a bailar sobre la obra, habla al pie de la obra, distintas cosas proponemos las actividades del museo. Es la misma obra pero con posibilidad de preguntar sobre algo. Es una performance nueva referida al tema de la esclavitud y el legado afro, siempre dandole libre sentido y una participación con el público”.

En cuanto a la inauguración, Zagaglia mencionó que “En esta oportunidad, a la performance la van a acompañar Lucía Cravero y la música de Ezequiel López. Vamos a armar una intervención en la parte de la esclavitud. Están colgados los nombres de las personas que fueron rematadas en la época de los esclavos cuando se fueron los jesuitas. Además, tenemos un legado afro muy fuerte y profundo, por eso tenemos que hacerlo ver: es una tarea de conciencia y toma de identidad”.

La inauguración de esta muestra va a ser este miércoles 17 de abril, a las 17 horas, en el Museo de las Mujeres de Córdoba. La entrada es libre y gratuita. Luego, va a estar la explicación de la editorial de Andrea Musitano, que va a hacer la explicación al pie de la obra. Quien quiera preguntar, tiene alguna duda, estará abierta la posibilidad.

“El arte para mi es una actividad común, me comunico a través de él. Ahora me siento mucho mejor porque entre como invitada a un museo muy importante como lo es el de las Mujeres, entre a la Ciudad de Córdoba que tiene otro estilo. Yo he expuesto mis obras en muchos lugares, pero en Córdoba fue difícil porque no me veían. Se ha hecho una apertura a las expresiones de lo femenino, valorando a las mujeres que trabajamos y somos silenciadas”, finalizó Hilda.