Homicidio de Bº Poluyan: el fiscal pidió 10 años de prisión y mañana se conocerá la sentencia

Se llevó adelante la tercera audiencia del juicio que tiene a Maximiliano Bargas, detenido e imputado de “Homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma”, acusado de matar de dos disparos a Fabian Romero, su padrastro, en diciembre de 2018.

Tal y como RESUMEN había anticipado, fue el turno de una docente del joven y de uno de los pocos amigos que éste tenia, precisamente. por su conducta introvertida. La mujer dijo que era un chico “con dificultades” que “se notaba que era una chico que sufría” y que cuando citó a los padres para hablar de ello, Maximiliano dejó la escuela. Su amigo, Uriel, coincidió con los dichos de la maestra y añadió haber presenciado en más de una oportunidad, maltratos de parte de Fabian (la víctima) para con su hijastro.

Pablo Narvaez, para su hora, primo del fallecido, sostuvo no haber nunca vivenciado situaciones de violencia entre ambos y que, en su presencia, su primo nunca había maltratado a Maximiliano.

La hora de los alegatos

Tras esto, se procedió a evaluar los elementos expuestos en estos tres días de audiencia y el fiscal de la causa entendió que el imputado es culpable de la pena que se le atribuye, aunque, tuvo en cuenta la perspectiva de género y el hecho de que había suficientes elementos que comprueban que tanto Maximiliano como su madre, fueron victimas durante años de hechos de violencia por parte de la víctima. Es decir, que en ese contexto, las víctimas eran los hoy señalados y el victimario, el fallecido. Ante esto, el fiscal considera aplicable la “inconstitucionalidad de la perpetua”.

En este marco, el fiscal solicitó se imponga la pena de 10 años de prisión.

La querella, por su parte, refutó la violencia de género y de cualquier tipo, sostuvo la alevosía y pidió la perpetua.

RESUMEN, habló con Diego Aguero, abogado defensor del imputado, quien pidió se imponga el delito de “Homicidio en estado de emoción violenta“. “Se manifestó que los peritos en el día de ayer sostuvieron la existencia de un estado de emoción violenta por todo lo que el joven había vivido, mas el ultimo intento fallido de evadirse de esa violencia y esa sumisión de la que estaban sometidos. El dia anterior el le había implorado a la madre irse y ella le dijo no me dejes, no me abandones; ese dia las barreras psicológicas de contención de Maximiliano se vieron totalmente desbordadas y con toda esa carga emocional se acuesta y se levanta al otro dia totalmente sobrepasado y lo que primero ve es a este hombre a su lado, toda esta sumatoria genero un estado de emoción violenta que fue lo que llevo a que tomara el arma y disparara en contra de Nestor Fabian Romero y le ocasionara la muerte”, explicó.

La sentencia se conocerá en el día de mañana y el acusado tendrá nuevamente la posibilidad de hacer uso de la palabra