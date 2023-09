Ignacio Sala: «Allende ya cumplió un ciclo, es un dinosaurio del radicalismo»

«Tiene un gran problema, que no se hace responsable de su derrota, que no es ni de Amalia (Vagni) y tampoco de la UCR. Ella fue víctima de los intereses personales de Omar Allende. Fijate quiénes son los que entraron y quienes fueron los últimos dos presidentes del radicalismo. Además hubo un ninguneo otros partidos como los nuevos, Cuffa y los vecinalismos van subiendo, van creciendo, con trabajo firme, el trabajo de ellos es permanente, no decrece. En cambio el radicalismo va en decadencia» afirmó el referente Sala, en «Todo Pasa» programa radial de FM 88.9.

Sobre cómo fue la negociación previa a la ruptura del Juntos por el Cambio local, contó: «No fueron generosos y nosotros no somos rehenes: tenemos derechos y aportamos nuestro caudal de votos. Es muy fácil salir a ningunear en vez mirar hacia adentro. Armamos algo nuestro junto al ARI y metimos un concejal solo, nos mandaban mensajes durante los comicios diciendo que salíamos quintos, todo el proceso fue un total ninguneo».

«Nos dicen que estamos pegados a los Torres. Fijate lo que fue el radicalismo los últimos 12 años…¿cuándo se paró la oposición a hacerle frente a los Torres? No tengo negocios con nadie…vivo de lo privado, tengo ingresos privados. En lo partidario, tengo un equipo que se mantiene y si crecemos, es por el equipo» manifestó el presidente comunal de La Paisanita.

«Cree el ladrón que todos son de su condición» aseguró Sala.

«Hay que recordar lo que denunció de Barrionuevo. En el 2021 lo apoyó a Negri no a Mestre…pero ¿qué dice este tipo?…es un dinosaurio…ni siquiera hace daño porque no le cree nadie. El radicalismo viene en picada gracias a estos dirigentes y a las decisiones que tomaron» agregó.

Con respecto a la campaña que sigue, a nivel nacional, dónde los une Patricia Bullrich, relató: «Este es un equipo y disponemos de un equipo nacional, provincial y local. Él se maneja así en la vida y así serán los fracasos. No lo tenemos ni en cuenta. Disponemos de un fiscal en cada mesa. Trabajó también para Larreta, siempre está generando problemas. Que empiece a hacerse cargo de la realidad». «Venimos ganando intendencias, es nuestro aliado el radicalismo, estamos trabajando con ellos a nivel país. Esta persona está en extinción, ¿qué sector habla con él? ya cumplió un ciclo, es parte de la política vieja, hablar mal de alguien, no denunciar, ensucia pero no denuncia. No es coherente, lo maneja la ira, el resentimiento. Nosotros venimos hablando con todos, el que habla cada vez menos con otra gente es él. Cuando estuvo frente a una administración nunca presentó balances. Hace 40-50 años que está en el mismo lugar diciendo las mismas cosas. No dejó un buen recuerdo ya que nunca hizo nada» adicionó.

Ya con el diario del lunes en la mano, Sala detalló: «En el medio, entre las PASO y las nacionales, tuvimos las elecciones en Alta Gracia. Mientras tratábamos de llegar a un acuerdo, pedíamos un vice extrapartidario o un 1° concejal, encabezar el Tribunal de Cuentas y Mariano Vera segundo. Los que nos decían que no, son justamente quienes entraron. Teníamos razón al final. Nos ponían gente que no quería acordar, yo no estaba en los diálogos, pero me contaban todo. Que nos digan que somos ´Judas´, habla más de ellos que de nosotros».