Spaccesi vs Ferrero: Fuerte cruce entre dos legisladores al aire de la 88

El proyecto del libertario Agustín Spaccesi para que se ponga un límite a los pedidos de tratamientos sobre tablas fue bien recibido por el justicialismo, pero desató el enojo de todo el arco opositor ocasionando que pasadas las 15 horas de ayer no bajaran a dar quorum y la sesión se levantó.

El Legislador Provincia Agustín Spaccesi fue el primero en hablar al aire de la 88 y manifestó que “la mayoría de las legislaturas del país tienen los dos tercios para tratar proyectos sobre tablas, lo normal es que los mismo se traten en comisión y no el recinto sin un análisis previo serio. Esta iniciativa fue respaldada en el pasado por dos constitucionalistas que de peronistas no tienen nada como lo son Antonio María Hernández y Jorge Gentile”, precisó. “Juntos por el Cambio acusó el año pasado al PJ de violentar la democracia por que utilizaron el sistema de sobre tablas y ahora cambiaron de posición siendo que los legisladores Nicolás y Rossi han presentado el mismo proyecto que yo”, se quejó el libertario.

Luego, la Legisladora y Presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio Alejandra Ferrero defendió su posición argumentando que “se vivió una situación inédita en la que tuvimos que tomar una medida excepcional y no dar quorum ya que este proyecto limita el desenvolvimiento de la oposición”. “Las comisiones no funcionan y además el PJ no respeta la composición proporcional por ende sin este elemento nuestra bancada nunca podrá aprobar un proyecto de ley, el oficialismo no respeta la paridad, no le gusta el control y tampoco quiere que nosotros presentemos proyectos”, advirtió. “Hay una falta de coherencia en Spaccesi ya que ayer quiso que sobre tablas se apruebe un proyecto para restringir las sobre tablas, es hasta gracioso”, cerró Ferrero.