Interna en el PRO: En Santa Maria no hubo consenso para la continuidad y se dará la interna

En diciembre de 2019 Resumen (ver nota relacionada) adelantaba lo que la pandemia postergó por meses: la interna del PRO a nivel local era inevitable.

En aquel momento, en todo caso, se hacía referencia al contexto provincial y a las tensiones entre monzoistas, peñistas y demás referentes de Propuesta Republicana de Córdoba.

Todo esto pasó, y hubo un gran acuerdo de unidad que responde en gran parte al contexto de pandemia, el malhumor social y a la necesidad de madurez de la clase política. Y a directivas desde Buenos Aires, por supuesto.

Sin embargo en dos Departamentos eso no se logró y pese a la unidad general, habrá internas: Colón y Santa María.

Hasta el 21 de febrero, día en el que los afiliados del PRO irán a las urnas (si no se buscan más aplazamientos oportunos), en nuestra región solo había una Junta con representación formal, la Departamental, encabezada por el Jefe Comunal de La Paisanita, Ignacio Sala.

En esta ocasión irán a interna en varios circuitos a estrenar, uno de ellos, Alta Gracia. En importancia, le sigue Malagueño y por número de afiliados Villa Del Prado.

La Jefa Comunal de Villa Los Aromos y ex Diputada Provincial Nélida Morales, ya había decidido desde hace más de un año que no acompañaría la reelección de Ignacio Sala como autoridad. Y logró nuclear a varios disidentes en todo el territorio.

Pese a varias reuniones, en su mayoría por zoom, no hubo acuerdo. Los unos acusan a los otros de autoritarios y deprolijos, los otros de falta de voluntad de diálogo y consenso.

Sea como fuere, ambos polémicos mandatarios comunales con una larga lista de notas periodísticas de denuncias, contradenuncias y en el caso de La Paisanita hasta un intento de revocatoria, se medirán en la urnas el próximo 21 de febrero.

En cuanto a Alta Gracia, quien encabeza la lista “oficialista” es el Concejal y abogado Ricardo González, edil del Bloque de Alta Gracia Crece.

Sandra Valdez, ex integrante fiel del grupo de Sala y González irá por el cargo, acompañada de otros ex amigos. Valdez había sido nombrada ya Presidenta de la Junta Local, pero luego se discutió la validez de ese nombramiento y todo quedó en la nada.

Entre los circuitos más complejos se encuentra Malagueño, donde la pelea ya se había dado en víspera de las elecciones provinciales de 2019 entre el (ahora) Concejal Lucas Bettiol y Federico García. Allí María Soledad Agüero Molina disputará el liderazgo al edil.

Por otro lado, Villa Del Prado, cuenta con un abultado padrón en proporción a la sumatoria departamental y sería un enclave opositor, tanto que no habría ni pugna.

Son varios los circuitos en los que solo se presentó un sector, muchos de los cuales por falta de trayecto del propio partido, y el resultado por lo tanto ya sería asegurado.

En todo caso, integrantes del grupo que viene liderando el Pro desde hace 4 años, aseguran que ganarán “por goleada” y se ratificará la conducción actual al que habrá que sumar además el triunfo en varios circuitos.

Desde el sector de Nélida Morales también se muestran confiados de poder dar el golpe de timón que vienen esperando desde hace ya un tiempo.

Aquí cada una de las listas: