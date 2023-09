La leyenda continúa: los Rolling Stones confirmaron los detalles de su nuevo álbum

La ola musical Stone se acerca, y cada vez falta menos para disfrutar del nuevo álbum de una de las bandas más reconocidas a nivel mundial. Los Rolling Stones anunciaron que después de 18 años, lanzarán “Hackney Diamonds”, que saldrá a la luz el próximo 20 de octubre.

Pero este disco no será solo de la legendaria banda, sino también contará con las participaciones de Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder o los ex miembros de la banda Bill Wyman y Charlie Watts, quien falleció en 2021.

Por su parte, el grupo ya anunció la lista de las doce canciones que integrarán el álbum. Este disco abre con el sencillo “Angry”, un tema que recupera el clásico sonido roquero de los Stones y que fue presentado por la banda al mismo tiempo que el disco, el pasado 6 de septiembre en Londres.

El disco, que termina con la primera canción propia que incluye un guiño al nombre de la banda (Rolling Stone Blues), se grabó en todo el mundo, desde Henson Recording Studios en Los Ángeles hasta Metropolis Studios en Londres, Sanctuary Studios y en Nassau, Bahamas y Electric Lady Studios y The Hit Factory/Germaino Studios en Nueva York.

Por otro lado, las 12 canciones fueron producidas por el ganador del Grammy Andrew Watt, quien anteriormente trabajó con grandes artistas como lo son Post Malone, Elton John, Justin Bieber, Miley Cyrus y Ozzy Osbourne.