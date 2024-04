«La seguimos peleando, pero a la larga vemos los cambios que Nacho va haciendo en su salud»

Durante la mañana de este martes, Cintia Navarro, quien es la Mamá de Nacho Pereyra, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló de los avances que tiene su hijo día a día, tras el accidente del 7 de mayo de 2022: «Gracias a Dios Nacho viene avanzando, esto es todo muy lento, pero está avanzando. Él todavía no puede hablar ni puede moverse voluntariamente, pero estamos confiados y con mucha fé de que en algún momento va a llegar».

En cuanto al viaje a México, la mujer contó que «es donde tengo la mayor ansiedad y es lo que más deseo, porque el año pasado no pudimos concretar la prótesis en su cabeza por la plata, y este año tuvimos que iniciar nuevamente todos los trámites para el pedido de la placa (que está en camino). Venimos bien y creemos que va a ser mucho más rápido, siento que lo va a ayudar muchísimo».

«Tengo que ir al Ministerio de Salud para saber qué empresa salió adjudicada para hacer la placa. Una vez que esté lista, se avisa al hospital para que se la coloquen y hay que esperar dos meses para viajar, que cicatricen los puntos. El implante de células madre ayudó mucho en sus tendones. Ahora estamos trabajando mucho con la rehabilitación en casa, conseguimos un fisioterapeuta de Córdoba», dijo.

Además, explicó que «Nacho manifiesta lo que no quiere o no le gusta, y está super relajado. Todavía no puede controlar bien su cabeza, pero estamos trabajando en eso. Ha avanzado mucho en todo su cuerpo y contesta con las miradas o sus caras. Además, capta las órdenes en casi todas las cosas. Aparte ya se desvinculó de su traqueotomía a fines de enero de este año».

«Le tenemos que agradecer a Dios que nunca nos soltó la mano, fuimos paso a paso pero nunca hizo ningún retroceso. La seguimos peleando, pero a la larga vemos los cambios que Nacho va haciendo», expresó Cintia.

En cuanto a la causa judicial, Navarro contó que «Seguimos con el juicio de Nacho, que hasta ahora lo que va del año, todavía no hemos tenido ninguna pericia. Pero si el año pasado, en octubre y noviembre, tuvimos muchas pericias judiciales de las cuales vinieron todo tipo de profesionales: hicieron pericias psicológicas a Nacho y toda la familia. Estamos avanzando muy bien con el tema de la causa penal. Tenemos que esperar este año para ver qué es lo que va a seguir: todavía no nos dieron un turno ni fecha para continuar con las pericias».