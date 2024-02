Las leyendas del rock pop australiano, Air Supply, llegan a Córdoba para su 50° aniversario

¿Los recordas? Air Supply es un dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1975. A lo largo de su historia, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, de los cuales 11 han alcanzado el Hot 100 de Billboard, 20 el Billboard Adult Contemporary, 14 el Aria Chart de Australia, 03 sencillos en el año 2016 se posicionaron en el Billboard dance club chart, 4 el UK Albums Chart del Reino Unido, más de 35 sencillos las listas de Asia y América Latina y algunos más han ingresado en listas europeas, de África y del resto del mundo.

Han ganado numerosos premios y reconocimientos alrededor del mundo entre los que figuran los American Music Awards y los Premios Billboard, y han obtenido gran cantidad de discos de oro y platino. Como dúo han vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo y han realizado conciertos en los cinco continentes en los principales escenarios logrando llenos totales en el Radio City Music Hall de New York, el Auditorio Nacional de México, el Movistar Arena de Chile y además del Festival Internacional de Viña del Mar, El Ópera de Sídney de Australia, entre otros. Y ahora para su 50° aniversario, pisan suelo cordobés.

El show tendrá lugar en el Quality Arena, el 9 de abril y las entradas salieron a la venta esta semana. Con casi cinco décadas de trayectoria, la banda pop rock promete un gran espectáculo con sus hits más memorables como Lost in Love, All Out of Love y Making Love Out of Nothing at All.

En cuanto a los tickets, los mismos están disponibles a través del sitio web del Quality o en boletería, a partir del mediodía de este jueves. Seguidamente, el dúo se presentará durante dos noches, en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.