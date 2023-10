Rodríguez Machado: «No creo que todo el schiarettismo esté a favor de Massa, se habla de un voto ´fernet´; 70/30»

La Diputada Nacional de Juntos por el Cambio y referente del PRO, fue entrevistada por el equipo periodístico del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre cuál será la postura del PRO ante el ballotage.

La referente del PRO analizó las elecciones nacionales pasadas, el resultado de Patricia Bullrich y dijo: «La gente no quiere más inflación y votaron un cambio, a quién lo hará más fuerte y de manera más rápida y por ello eligieron a ´La Libertad Avanza´».

Sobre la posterior unión entre Patricia Bullrich y Javier Milei, Rodríguez Machado aclaró: «Las cuestiones durante la campaña (insultos y destratos) son una cosa y unirse para luchar contra el kirchnerismo, es otra. Hay ejemplos a nivel mundial, con hechos más graves que agresiones verbales y se han perdonado: Nelson Mandela perdonó a sus captores cuando terminó con el apartheid en Sudáfrica».

Con respecto al posicionamiento de los referentes de la zona, expresó: «Hay libertad de acción dentro del JPC. Quienes están de acuerdo con Milei lo están haciendo públicamente, particularmente el PRO Departamento Santa María envió un comunicado ayer apoyando a Javier Milei, lo que tenemos en claro es que nadie apoya a Sergio Massa, queremos terminar con el populismo y el kirchnerismo».

Sobre si están seguros que habrá distribución de cargos en caso de que ganara Milei, Rodríguez Machado dijo: «En nuestro espacio habrá reacomodamientos como ha sucedido siempre, como pasó luego de Gualeguaychú y como sucedió en el recmabio de la Cámara de Diputados, se fueron algunos, se armó otro bloque pero se sumaron otros, son reacomodamientos, hay que sacarale la espectacularidad».

«Entendemos que la con la ´casta´ se refiere a los beneficios políticos y nosotros también estamos en contra de ellos, somos todos iguales ante la ley» refirió la diputada sobre el significado de «casta».

«Es increíble que un país tan rico, productor, con tantas posibilidades de ser potencia, el kirchnerismo lo haya destruido» manifestó.

En relación a la toma de posición de algunos integrantes de Hacemos Unidos por Córdoba, quienes ya han expresado su apoyo a Sergio Massa, especialmente Natalia De la Sota, opinó: «Si alguien que padeció el kirchnerismo, fue José Manuel De la Sota, si hay alguien a quien no le atendían el teléfono, era a De la Sota, quien planteó el cordobesismo, contra el kirchnerismo. Si su hija quiere apoyar al gobierno que al que su papá peleó, es cosa de ella. Si Marcos Torres apoya, bueno, pero son 427 los municipios de Córdoba y 170 son de Juntos Por el Cambio y dentro del justicialismo son contados con los dedos de la mano los que dijeron que lo van a apoyar. Se habla de un voto fernet: 70/30. 70 por ciento votará a Milei y un 30 a Massa».

Respecto a la fiscalización, que el PRO ya aseguró que ayudará a Milei con la misma, Rodríguez Machado afirmó que ya se está dialogando con un referente provincial encargado de «La Libertad Avanza» y por parte del PRO, se encuentra Ignacio Sala.

«Acá el loco es Massa, que tiene un 170% de inflación programada siendo ministro y dice que cuando sea presidente, no serán esos los números…o tiene doble personalidad o piensa que nos creemos cualquier cosa. Es kirchnerista: él fue el artífice de la vuelta del kirchnerismo con Alberto Fernández» opinó.

Ante la pregunta, «Siendo una referente política que ha luchado por los derechos de las mujeres, ¿cómo apoyás a un candidato que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer? respondió: «Es un organismo que no ha defendido a las mujeres, no se ha manifestado, tiene otro interés que es político. En vez de usar el presupuesto para transformar, gasta en cenas, cócteles y viajes. No se ha gastado dinero en defender los derechos de las mujeres».

«No entiendo como no nos une el espanto a todos, con un país donde no hay stock de productos, donde no hay nafta, no se pueden hacer operaciones de alta complejidad porque no hay insumos, es uno de los peores países para vivir en Latinoamérica, nuestros jóvenes se van. A mi me espanta eso» concluyó.