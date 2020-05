Le robaron la yegua y la encontró faenada “No puedo creer que haya gente tan dañina”

El pasado viernes, Juan, vecino de las Canteras del Cerro, arribó al campo donde solía dejar pastando a su yegua y su potranca y se encontró con que la menor ya no estaba.

“Mi hermano la buscó por todos lados. Es la potranca de mi sobrino de seis años y el las cuida con mucho sacrificio pero ayer luego de tanto buscar, encontró partes de ella”, expresó Yamila, hermana del damnificado a RESUMEN.

La escena es triste y cruel. El animal había sido faenado y el dueño se encontró con sus restos en la misma zona del predio de las Canteras. “Sabemos bien quienes son los malandras. No hicimos la denuncia porque no sirve de nada, no es la primera vez que pasa. No puedo creer que haya gente tan dañina”, agregó angustiada la mujer.

Por otra parte, el abigeato, más conocido popularmente como “cuatrerismo” es un delito de larga data que se repite en la ciudad y localidades aledañas y que parece no encontrar solución. Hace algunos meses atrás, propietarios de animales de distintos puntos del departamento visibilizaron la situación y le reclamaron a las autoridades de la departamental Santa María, mayor involucramiento en este tipo de investigaciones e instaron a la posible creación de una patrulla ambiental. Al momento, los casos parecen no cesar.