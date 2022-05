“Lo más fuerte fue rescatar a mis compañeros, mutilados, quemados, psicológicamente destruidos”

Hoy se conmemoran 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano, a manos del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El hundimiento del crucero argentino permitió a los británicos la superioridad naval en la zona. Todo Pasa dialogó con Juan Di Dio, ex combatiente de Malvinas, que estuvo presente durante el rescate a los sobrevivientes del buque atacado ese 2 de mayo de 1982.

“No estuve en el hundimiento, sino que estaba en un escuadrón de minado de tres buques, que estaba conformado por el Neuquén, en el cual estaba embarcado, el Río Negro y el Santa Cruz. Me tocó vivir el regreso de los sobrevivientes. Al Belgrano le tocan dos torpedos, el primero en la proa, y el segundo, aproximadamente entre 20 y 30 segundos después, en el medio de la embarcación, donde agarró toda la zona de calderas. El Belgrano tenía una autonomía de dos horas y media para hundirse, y lo hizo en 30 minutos. Las naves escoltas pudieron rescatar a algunos de los soldados”, relató el ex combatiente.

Juan ingresó a la Marina con el comienzo del conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por las Islas Malvinas, el 2 de abril, donde en cinco micros trasladaron a los soldados, tuvieron una instrucción de 15 días, y el 22 de abril se embarcaron. En ese entonces, tenía 18 años, como muchos otros jóvenes combatientes, que debieron enfrentarse a profesionales y presenciar hechos muy fuertes para una persona adulta tan joven. Sobre el ataque al buque, Di Dio dijo: “No correspondía atacarlo, estaba lejos del enfrentamiento. Ese buque había estado en Inglaterra 9 meses atrás en Dique Seco, donde habitualmente se les hace mantenimiento a las naves. Sabían perfectamente la vulnerabilidad del barco. El Belgrano era un buque de la Segunda Guerra Mundial, que Argentina le compró a Estados Unidos. Era viejo pero estaba ayornado desde la parte misilística”.

Con respecto a las secuelas de participar y vivir en medio de una guerra, Juan expresó: “Yo tuve la suerte de que cuando regresé, tuve una contención familiar acorde. No hemos hablado de esto durante muchos años. Recién hablé con mis padres a los 48 años de todo lo que viví. Lo más fuerte fue haber ido a rescatar a mis compañeros, mutilados, quemados, psicológicamente destruidos. Fue lo peor que me tocó pasar. Parece mentira, pero hacés como un pacto de silencio y no hablás de las cosas que sucedieron”. Hubo más de 1000 soldados que luego se suicidaron después del conflicto, además de los 649 que fallecieron. Para muchos, lo más terrible fue la postguerra, que dejó grandes secuelas en todos los que debieron participar.

Por último, el ex combatiente reflexionó: “Este conflicto lo vivió solamente el que tuvo un familiar cercano en la guerra, el resto siguió adelante. El pueblo no hizo mea culpa, en aquel momento no. Queremos que sea recordado y estudiado de otra manera, no simplemente como un conflicto que duró dos meses y medio y que terminó en un rendimiento”.