En los últimos días, los vecinos de barrio Sur han sufrido numerosas situaciones delictivas. El último robo fue a un jubilado en calle Saavedra, donde desvalijaron su casa. En calle 25 de Mayo ingresaron a una vivienda y robaron todo y violentaron al matrimonio que se encontraba allí. A su vez, ocurren muchos arrebatos en la calle y robos de neumáticos. Silvia Miani, presidenta del centro vecinal, dialogó con Todo Pasa para aclarar mejor el contexto de lo que viven día a día los residentes del sector. “Es bastante problemática la seguridad en el barrio. Reconocemos que es grande la ciudad, pero son muchos hechos consecutivos y queremos una solución. Pedimos luminarias en el mes de julio y nunca llegaron. También mayor recorrido de patrulleros, más circulación de seguridad ciudadana. Nos está preocupando muchísimo esta situación. Hay muchas caras desconocidas”.

A raíz de esta situación, parte de los vecinos mantuvieron una reunión con la Policía. Sobre ello, Miani relató: “Con las autoridades policiales nos fue muy bien. Siempre que hemos tenido algún problema en el barrio hemos acudido a ellos y hemos tenido buena respuesta. Sí me parece raro que digan que no están hechas las denuncias porque son hechos graves donde han acudido y se han entregado los procedimientos a la Policía”.

Dentro de los reclamos realizados al municipio, la presidenta del centro vecinal aseguró que desde diciembre de 2021 están pidiendo cámaras de seguridad, y no han tenido respuestas. “Como centro vecinal y como barrio estamos esperando, porque hasta el momento no han hecho nada de lo que hemos solicitado. Somos un barrio abandonado. Nos urge solucionar este tema. No hubo un esqueje bien hecho y los árboles nos tapan las luminarias. No estamos pidiendo iluminar todo el barrio, sino el sector donde tenemos el problema, nada más. No sentimos una respuesta de parte del municipio. De la policía sí”, finalizó la referente barrial.