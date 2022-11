Reunión en barrio Liniers por los casos de inseguridad

Hace ya un tiempo que suceden hechos delictivos en barrio Liniers, más precisamente en el sector cercano al dispensario. Sonia Pedrero, quien encabeza la comisión del centro vecinal, comentó que “los vecinos están que ya no dan más”. “Hace más de dos meses que estoy pidiendo una reunión para hablar sobre la seguridad de la zona y por diversas cuestiones ajenas al centro vecinal. La reunión se fue postergando, pero esto ya no da para más. Hay conflictos y sospechas entre vecinos. Hay denuncias en la Policía. En 15 días, han entrado mínimo a cinco casas”, expresó con preocupación Sonia. Dentro de la lista de delitos, han podido notificar varios ingresos a los hogares y robos de garrafas. “Si esto no se corta acá, va a pasar una desgracia y algo peor que un robo y creo que no es la idea de ningún vecino. Necesitamos protección policial y de seguridad ciudadana”, agregó Pedrero.

Por otra parte, la presidenta del centro vecinal comentó que están en constante comunicación con la Subcomisario Sanabria, quien ha estado al pendiente de los llamados y ha sido muy atenta con todos, según declaró Pedrero. A su vez, vecinos del sector han hecho un grupo de seguridad y están al pendiente de cualquier movimiento extraño. “Están muy enardecidos. Si esto no se corta acá, algo va a pasar. Inclusive, ha habido enfrentamientos, golpes, no da para más”, sentenció Sonia.

Hoy por la tarde, a partir de las 18 hs, tendrá lugar una reunión en el centro vecinal con las autoridades policiales. “Les pedimos a los vecinos que se acerquen para que esta reunión tenga sus frutos y puedan comentar todas las problemáticas que hay en el barrio”, finalizó la presidenta del centro.