López Murphy: «Cammisa y González tienen mi absoluta confianza para guiar Alta Gracia»

Ricardo López Murphy, Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, ex Ministro de Economía y Presidente de Republicanos Unidos, dialogó telefónicamente en exclusiva con el equipo periodístico de «Todo Pasa» en apoyo a la candidatura de Ricardo González y Marcelo Cammisa de «Juntos por Alta Gracia».

«Tenemos una gran confianza en el equipo que trabaja en Alta Gracia, que ha mostrado gran solidaridad trabajando también para otros municipios colaborando con las campañas a intendente. Harán un estupendo trabajo allí y tengo la idea de que hay una inmensa oportunidad y podremos superar este estado de locura de los últimos 20 años y avanzar» comenzó el ex ministro de economía.

Sobre la coyuntura nacional, afirmó: «Estamos batallando en todo el país, si bien la elección en Alta Gracia es importante, en Chaco nos sucede lo mismo, el candidato a intendente es representante de Republicanos Unidos, y también batallamos en Roque Sáenz Peña. En todos los lugares con esperanza, todos tienen una gran virtud que son dos grandes comunicadores que saben usar bien las redes y tienen un muy buenas plataformas». «Hemos tenido 15 años de atraso, mucho sufrimiento. El año que viene será un punto de inflexión y Córdoba será un puntal, ya que es la provincia más dinámica, más innovadora, con menos clientelismo, nuestros candidatos van a hacer una estupenda tarea».

Con respecto al desempeño del actual Ministro de Economía, opinó: «Massa ha sido el peor ministro, me parece inexplicable que sea candidato a presidente. Eso se debe a la pérdida de narrativa, a la pérdida de capacidad de argumentar del justicialismo y del kirchnerismo que no se hace cargo del descalabro que ha hecho. No tenemos la misma situación que Ucrania, se puede salir, hay potenciar industrial, de la industria del conocimiento, turistico, derivada de la energía, de los minerales, hay mucho para hacer en Argentina».

«Se puede salir, hay que balancear las cuentas. En otros países está prohibido que los ministros sean candidatos, por ejemplo. Este hombre manipula, como lo que hace con el impuesto a las ganancias. Nunca vi a nadie tan irresponsable como este hombre» agregó.

«Descapitalización de la sociedad argentina: en eso se basó el kirchnerismo, no hacen inversiones en servicios por ejemplo. Y es una de las claves: invertir, importar. Brindar trabajo desde el sector privado y el sector público va a tener que bajar el precio. Mejorar el sistema educativo y sanitario, ser más eficaces. Solamente el 13% de los jóvenes termina la secundaria y el 50% a los 10 años no comprende textos, el atraso es feroz, además de los terribles errores que cometió el gobierno nacional cuando estuvimos en pandemia y nos dejó sin clases durante dos años» detalló el diputado sobre cuáles deberían ser las estrategias.

«Córdoba ha sido muy discriminada por el kirchnerismo. Alta Gracia tiene todo el potencial para ser un atractivo de la provincia de Córdoba y si nos va bien en Alta Gracia ese modelo se va a ir extendiendo, aplicando a otras localidades, es mi gran expectativas. Las grandes cosas se hacen con la ayuda de la provincia y nación pero los que dirigen la ciudad son intendente y viceintendente» manifestó López Murphy.

«La creatividad y el ingenio en el marco de la libertad ha sido lo que ha generado progreso. El progreso viene con el orden, eficacia y libertad es lo que van a aportar Cammisa y González a Alta Gracia» concluyó.

Por su parte, Marcelo Cammisa, presente en el estudio de la FM 88.9, expresó que se debe cambiar el concepto de «político» que se ha convertido en un «CEO» más que un representante de los vecinos, «queremos llenar la municipalidad de personas comunes» aseguró. «Todos tenemos que ser parte de esta nueva política» agregó.