Marcelo Agazzi: “La oposición actúa como comentaristas del ringside, mientras el oficialismo está en el ring peleándola”

En el panorama de la política local, donde las decisiones impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, se encuentra hoy Marcelo “Chelo” Agazzi, concejal y flamante presidente del bloque «Hacemos Unidos por Córdoba». Con la expectativa de quien ha asumido un nuevo rol, el edil compartió con el programa “Todo Pasa” de la 88.9 su experiencia y la visión sobre las complejidades y responsabilidades que implica su labor.

Desde su nueva posición de liderazgo en el concejo deliberante, Agazzi admite ejercer una labor de consenso tanto internamente como hacia el exterior. Como mediador, se encuentra en la encrucijada entre diferentes visiones y necesidades, dialogando con presidentes y representantes de distintos bloques para encontrar puntos de encuentro. En sus propias palabras, “uno se va adaptando a la realidad que tiene, generalmente estaba del otro lado, es algo totalmente nuevo, totalmente diferente y ahora el que responde soy yo”. La exposición y responsabilidad son nuevas, pero Marcelo asegura asumir el desafío con determinación.

La seguridad es un tema candente en el debate político, y el concejal no es ajeno a las críticas de la oposición. En particular, cuestiona las promesas incumplidas de la candidata presidencial opositora, ahora ministra de seguridad, sobre el envío de recursos para combatir la delincuencia en Alta Gracia. Critica la facilidad con la que la oposición emite juicios sin comprometerse con soluciones reales, especialmente cuando se trata de reclamar recursos para su gestión. “La oposición, como decía Brizuela, son comentaristas del ringside, mientras el oficialismo está en el ring peleándola. ¿Dónde quedaron las promesas que le hizo (Patricia) Bullrich a Alta Gracia en tiempos de campaña, de enviar gendarmería, camionetas, chalecos antibalas, entre otros? Se abrazaban y sacaban fotos. Podrían pedir una reunión con su referente, y no solo pedir informes en el concejo deliberante” dijo, desafiando a la oposición.

Sin embargo, Agazzi reconoce que la inseguridad es un problema de alcance nacional, vinculado estrechamente al contexto económico del país. En un momento de crisis económica, la delincuencia tiende a aumentar, y Alta Gracia no es ajena a esta realidad. A pesar de ello, destaca que la ciudad aún no ha experimentado casos graves en comparación con otras localidades. “Acá todavía no hay casos realmente graves. Está demostrado que a mayor miseria, mayor delincuencia, y el país está viviendo un momento económico complicado, hay un porqué en el crecimiento de la delincuencia en el país, no es porque sí.” Dijo, contundente.

Mirando hacia el futuro, el edil reconoce que la municipalidad enfrenta limitaciones presupuestarias para ciertos proyectos debido al contexto económico nacional. Aun así, pone en valor que la gestión actual busca brindar bienestar a los vecinos mediante capacitaciones y apoyo a emprendedores locales. “La relación directa con los ciudadanos es fundamental, ya que muchos prefieren el contacto personal para resolver sus inquietudes y contribuir al desarrollo de la comunidad. En este sentido es muy favorable el horario por la tarde de las sesiones del concejo”

En cuanto a la política nacional, el concejal Agazzi observa con atención las medidas del gobierno de Javier Milei, incluyendo el Pacto de Mayo. “Me parece que el pacto de mayo son medidas lógicas de un país normal. Sobre el tema de las decisiones del gobierno nacional, yo no sé si están bien o están mal. Yo sé que están haciendo algo distinto a lo que se venía haciendo durante los últimos años. El tiempo dirá si las decisiones que se están tomando son las acertadas o no”