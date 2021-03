Marcelo Jean: “Si no hay una construcción entre todos, Alta Gracia no va a avanzar”

Marcelo Jean, concejal del bloque Alta Gracia Crece, dialogó este miércoles con La 88.9 acerca de la necesidad de “trabajar en conjunto” buscando una “construcción entre todos”, ya que sin eso, “Alta Gracia no va a avanzar”. El edil se refirió también a la construcción de la pasarela entre Ruta 5 y Malvinas, afirmando que se trata de “algo muy político”.

“Hoy tratamos de compartir entre todos, porque tampoco es cuestión de presentar un proyecto y que sea rechazado. Para qué lo voy a presentar si va a ser rechazado. A mí me gusta compartirlo con todo el oficialismo para decirles ‘che, si estamos de acuerdo, sigamos para delante’, si no, no lo hago. Si no hay una construcción entre todos, Alta Gracia no va a avanzar”, aseguró.

Al respecto, agregó: “Yo no estuve el miércoles pasado en la sesión. Yo creo que no, que hay que trabajar con mucha mesura, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar brindando ideas para llegar a un consenso para que Alta Gracia pueda seguir creciendo. Nosotros queremos el crecimiento. Nosotros tenemos una Alta Gracia para el lado oeste que es maravillosa, tenemos canteras para el lado este que de las que están trabajando, una sola está autorizada que es la “no sé qué” en el Valle de Nueva Esperanza. Yo ahora les digo, nosotros tenemos un lugar muy turístico. Los hijos de los mineros, ya no están trabajando, trabajan empresas importantes que destruyen nuestra ciudad o nuestro entorno de reservas. Yo creo que hay que cuidarlo, de esa forma próximamente es la prohibición de hacer explosiones para esa zona“.

Respecto a la pasarela a la altura de barrio Parque San Juan, Jean comentó que “el año pasado con pandemia no entró ni un peso de la provincia y de la nación para varias obras que se repiten este año“.

“Imaginate que nosotros tenemos un acueducto en zona sur, que tenemos una gran cantidad de gente que vive ahí y que está necesitando urgente el tema del agua. Hay obras importantes, como decíamos, la autovía. Hablando con los chicos del oficialismo, no comparto la pasarela y gastar 20 millones en pasarela porque si hacemos una autovía paralela a la ruta 5, nosotros lo que tendríamos que aprovechar, porque es al gran oportunidad, de urbanizar la ruta 5”, comentó.

“Los anuncios del intendente a todos nos viene bien. Lo único que desde el otro lado que los anuncios de cantidades de obras que llegan a los 350 millones de pesos, la mayoría son en vías de lo que son la provincia y el gobierno nacional. Solamente de eso, 42 millones son ingresos genuinos que pertenecen al fondo infraestructuras. Lamentablemente cuando se aprobó el presupuesto y la tarifaria, esos 42 millones previmos 54 en la votación de que se pueden usar para renta general. Imaginate que si no entra dinero de la nación y de la provincia, y eso lo usamos para rentas generales, no tendríamos casi obras dentro de la ciudad”, destacó también el edil.

GRUTA

Al respecto de la gruta de Virgen, el concejal afirmó: “A mí me gustaría personalmente que se haga el adoquinado de la entrada a la gruta, ese adoquinado de colores, darle color, darle vida. Porque nosotros lo que tenemos que cuidar es la zona histórica nuestra. Si hacemos el adoquinado, lo mismo va sobre arena, pero ya no tendríamos más ese problema de antes, y cambiaría la imagen de la avenida Belgrano. Uno aporta lo que ve y que puede llegar a gustar e interesar. Ellos pueden compartir o no“.

INTERNA RADICAL

Por último, sobre la interna de la UCR, Jean dijo: “Ayer nos reunimos para hacer un acta acuerdo en el departamento santa maría para que todos los que han presentado lista le den de baja y hagan una lista de unidad. Eso es del departamento. Yo no estoy de acuerdo (con respecto a las internas del domingo), sacar a la gente a votar en una interna de un partido político. No estoy de acuerdo hoy con la emergencia sanitaria que existe. Hoy tenemos que poner la cabeza solamente en lo sanitario, que es donde la gente nos necesita. Por eso yo no participo, sí participo de la lista de unidad departamental y si dios quiere voy a ser congresal del departamento Santa María en el Congreso”.